Nacional entrenó por la noche y Jadson Viera define el equipo para recibir a Wanderers en un partido crucial en el Gran Parque Central; mirá el probable once tricolor

Los tricolores tienen 7 puntos en cinco partidos, ubicándose en el puesto 10° de la tabla del Apertura

12 de marzo 2026 - 8:55hs
Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Nacional
Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional

Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional

Nacional
Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Nacional

Nacional entrenó por la noche este miércoles en el Gran Parque Central, donde este viernes recibirá a Wanderers desde las 20:00, para aclimatarse al horario nocturno de su escenario de cara a un partido crucial para el entrenador Jadson Viera por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Tras perder ante Juventud de Las Piedras el pasado domingo, el DT tricolor debe ganar y tener un cambio de imagen de su equipo para continuar en su cargo.

20260308 Sebastián Méndez y Jadson Viera Nacional Juventud Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (2)
Sebastián Méndez y Jadson Viera

Sebastián Méndez y Jadson Viera

Los tricolores tienen 7 puntos en cinco partidos, ubicándose en el puesto 10° de la tabla del Apertura.

La tabla del Torneo Apertura:

Este miércoles los albos entrenaron por la noche en su cancha y el entrenador comenzó a definir el equipo para este viernes.

Hinchas de Nacional en el Estadio Artigas de Las Piedras
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

Juan de Dios Pintado contra Eric Remedi en el último clásico
NACIONAL

Nacional confirmó la lesión de Juan de Dios Pintado, que se perderá el partido con Wanderers

El equipo tendrá una baja obligada: Juan Pintado se desgarró y no estará a la orden por los próximos días, por lo que en su lugar estará Emiliano Ancheta.

El probable equipo de Nacional

El once tricolor tendrá al panameño y capitán Luis Mejía en el arco.

La zaga la conformarán Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera o Paolo Calione, una de las dudas que deberá definir el DT, y Camilo Cándido en la banda izquierda.

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional
Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

En el medio se espera que el entrenador coloque tres volantes con Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. El DT también utilizó a Lucas Rodríguez en lugar de Vera.

Mientras que en ofensiva estarán Nicolás “Diente” López más adelantado, con Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez de delanteros.

Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional
Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional

Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional

En la práctica de este miércoles estuvo a la orden Juan Cruz De los Santos, quien se recuperó de su lesión, y que se espera que esté en el plantel para el partido de este viernes.

Nacional jadson viera Wanderers Gran Parque Central

