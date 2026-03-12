Nacional entrenó por la noche y Jadson Viera define el equipo para recibir a Wanderers en un partido crucial en el Gran Parque Central; mirá el probable once tricolor

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional

Nacional entrenó por la noche este miércoles en el Gran Parque Central , donde este viernes recibirá a Wanderers desde las 20:00, para aclimatarse al horario nocturno de su escenario de cara a un partido crucial para el entrenador Jadson Viera por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Tras perder ante Juventud de Las Piedras el pasado domingo, el DT tricolor debe ganar y tener un cambio de imagen de su equipo para continuar en su cargo.

Los tricolores tienen 7 puntos en cinco partidos, ubicándose en el puesto 10° de la tabla del Apertura.

Este miércoles los albos entrenaron por la noche en su cancha y el entrenador comenzó a definir el equipo para este viernes.

NACIONAL Nacional confirmó la lesión de Juan de Dios Pintado, que se perderá el partido con Wanderers

FÚTBOL URUGUAYO Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

El equipo tendrá una baja obligada: Juan Pintado se desgarró y no estará a la orden por los próximos días, por lo que en su lugar estará Emiliano Ancheta.

El probable equipo de Nacional

El once tricolor tendrá al panameño y capitán Luis Mejía en el arco.

La zaga la conformarán Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera o Paolo Calione, una de las dudas que deberá definir el DT, y Camilo Cándido en la banda izquierda.

Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional Nacional

En el medio se espera que el entrenador coloque tres volantes con Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. El DT también utilizó a Lucas Rodríguez en lugar de Vera.

Mientras que en ofensiva estarán Nicolás “Diente” López más adelantado, con Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez de delanteros.

Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional Nacional

En la práctica de este miércoles estuvo a la orden Juan Cruz De los Santos, quien se recuperó de su lesión, y que se espera que esté en el plantel para el partido de este viernes.