Nacional entrenó por la noche y Jadson Viera define el equipo para recibir a Wanderers en un partido crucial en el Gran Parque Central; mirá el probable once tricolor
12 de marzo 2026 - 8:55hs
Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional
Juan Cruz De los Santos en la práctica nocturna de Nacional
Emiliano Ancheta en la práctica nocturna de Nacional
Nacional entrenó por la noche este miércoles en el Gran Parque Central, donde este viernes recibirá a Wanderers desde las 20:00, para aclimatarse al horario nocturno de su escenario de cara a un partido crucial para el entrenador Jadson Viera por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Tras perder ante Juventud de Las Piedras el pasado domingo, el DT tricolor debe ganar y tener un cambio de imagen de su equipo para continuar en su cargo.
Los tricolores tienen 7 puntos en cinco partidos, ubicándose en el puesto 10° de la tabla del Apertura.
La tabla del Torneo Apertura:
Este miércoles los albos entrenaron por la noche en su cancha y el entrenador comenzó a definir el equipo para este viernes.