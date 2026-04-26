Viví Peñarol, agrupación de Alejandro González, realizó su primera reunión de cara a las elecciones del club de fin de año

Viví Peñarol , agrupación liderada por el consejero Alejandro González, realizó el pasado miércoles su primer encuentro de cara a lo que serán las elecciones que se realizarán en en el club a fin de año.

"Hace tiempo veníamos encarando cómo manejar el año electoral porque falta tiempo, pero la reunión se precipitó por declaraciones de algunos posibles candidatos que se van viendo como expresidentes; fue una reunión con consocios de tiempo y nuevo integrantes eso llevó a precipitar la reunión que salió muy bien". dijo González a Referí.

El encuentro se realizó ante unos 80 socios en instalaciones del Yacht Club Uruguayo. Se realizó un rico intercambio entre dirigentes activos que participan en diversas áreas del club y además, se presentó formalmente a Diego Fernández como nuevo integrante del grupo.

Fernández fue el director de la obra de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves , y desde junio de este año es presidente de infraestructura de Peñarol.

Peñarol, obligado más que nunca a ganar, confirmó a los convocados ante Wanderers cuatro horas antes del partido por el Torneo Apertura, con un regreso y con Matías Arezo en la lista

Nacional consiguió un enorme triunfo sobre Aguada 98-94, luego de ir ganando por 24 puntos, por la Liga Uruguaya de Básquetbol y sigue de cerca al líder Peñarol

Con el mismo perfil que Alejandro González o Federico Terryn, importante dirigente de juveniles, se trata de un directivo que dispone y dedica tiempo para la vida diaria del club.

"En el banner que tenemos nos consideramos como la generación del trabajo, siempre fue la apuesta sumar gente con ganas de trabajar y de colaborar en Peñarol con mano de obras, con pienso o aportando desde donde se pueda", contó González a Referí.

También estuvieron presentes entre los directivos María Luisa Fernández, flamante presidenta del fútbol femenino de Peñarol, Leonardo Hernández. presidente de Tercera división, Daniel Fonseca, dirigente de AUFI, Mariana Ignacio exdirigente del femenino, Katy Manrique, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales, y Andrea Becerra, componente de la Secretaría de Género.

Si bien no estuvieron presentes, Viví Peñarol también cuenta con el expresidente del femenino Ignacio De Lacalle, Bernaardo Martins, quien preside de una división de formativas, Gastón Laurito, integrante de la Comisión del Museo, y Lorena Martínez, presidenta de AUFI.

En el cónclave, González le dio la bienvenida a los socios donde hubo una importante renovación ya que se sumó gente nueva.

El actual consejero, habló sobre la vida diaria de Peñarol y los problemas que afronta Peñarol.

Fernández se presentó y habló sobre la infraestructura del club y las ideas que se manejan para mejorar los accesos y egresos al Estadio Campeón del Siglo.

Terryn disertó sobre juveniles generándose a partir de su charla un importante ida y vuelta con los socios.

"Fue una reunión fluida donde la idea era responder todo, hablé también sobre la estructura deportiva, el acuerdo al que se llegó para reforzar esa estructura con recursos humanos y también del proceso realizado en congresos para lograr internacionalizar la marca de Peñarol", reveló Terryn.

20260422 Viví Peñarol, Federico Terryn, primera reunió en año de elecciones de Peñarol Federico Terryn

Viví Peñarol se formó en 2010, en dos elecciones integraron la lista del Movimiento 2809 liderado por Marcelo Areco, luego acompañaron a Mario Colla y en las últimas elecciones se sumaron a Sentimiento 1891, de Ignacio Ruglio.

Como una primera reunión, en el encuentro no se charló -ni se preguntó por los socios presentes- qué postura adoptará la agrupación de cara a las elecciones de fin de año. Tan solo fue un puntapié inicial para la campaña, para reagrupar a Vivir y para retomar acciones de militancia dentro del club.

"La idea era dejar en claro certeza parta nuestra agrupación de que seguimos teniendo identidad propia como agrupación, que tenemos una visión del club propia y comentar la situación actual desde nuestra visión y como seguir colaborando con el club", indicó González.

"Se reconocieron un montón de avances", dijo el consejero como parte de la devolución de los socios de la agrupación. "Algunos de esos avances remarcados están vinculados a la gestión como la ciudad deportiva o la continuidad del técnico. Pero también recibimos críticas a algunos puntos donde expresamos nuestro mea culpa por ser parte de la directiva pero dejando en claro que en muchas cosas no podíamos influir o cambiarlas por más que quisiéramos porque somos 11 directivos, porque Peñarol es en un club muy presidencialista. Pero hubo reconocimientos a determinadas cosas y también planteos de mejoras y saber de parte nuestra qué plan tenemos para tener más influencia en Peñarol y poder implementar nuestra visión", concluyó el dirigente.