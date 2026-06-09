Lo que dijo Diego Aguirre sobre la posibilidad de que Gonzalo Carneiro, descartado en Nacional por Jorge Bava, llegue a Peñarol

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, hizo una importante actualización del presente y el futuro inmediato del club, un día después de ser ratificado en el cargo tras visitar al consejo directivo presidido por Ignacio Ruglio.

El zaguero es uno de los dos jugadores del plantel que terminan contrato a mitad de año. El defensor pertenece a Puebla, pero en Peñarol quieren extender su préstamo hasta fin de año.

El otro que vence contrato es el capitán Maximiliano Olivera, quien, como informó Referí, el entrenador pidió que se le renovara el contrato.

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Jorge Bava contó cómo fue hablar con el Diente López para decirle que no sigue en Nacional, y que lo que más le dolió fue decírselo a Gonzalo Carneiro; oficializó todos los que no siguen

"Emanuel viajó para México, terminó contrato, no lo doy perdido, pero no lo puedo dar como que está. Empieza otra situación, no hablamos concretamente, tiene que resolver temas con su club, tiene las puertas abiertas en Peñarol, pero no es solo determinación nuestra, hay un tema un poco más complejo, hay que dejar pasar los días y ver que pasa", manifestó Aguirre entrevista por Minuto 1 de Carve Deportiva.

Sobre Luis Angulo, quien está a préstamo hasta fin de año, Talleres de Córdoba, dueño de su pase, tiene una cláusula de repesca a mitad de año, pero dado su rendimiento del primer semestre, difícilmente se ejecute por lo que el extremo colombiano seguiría en Peñarol.

"Generó mucha expectativa por todo el potencial que tiene, pero fue un refuerzo importante que no pudo concretar más allá de algún gol, lo trajimos para jugar 20 partidos y jugó 8, y no quedé conforme. No quedé conforme con nadie, fue una cosa general, no rescatás a ningún jugador porque todos fueron parte de esto. La expectativa fue mucho más alta, si bien algún jugador estuvo mejor que otro".

Jonathan Rodríguez solo si está al 100%

Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez

Sobre la posibilidad de que Jonathan Rodríguez se sume al plantel de cara al segundo semestre, Aguirre dejó en claro que quiere contar con él siempre y cuando llegue en condiciones físicas aptas para poder jugar, luego de la cirugía de rodilla que tuvo hace un tiempo atrás.

"Es un jugador sobre el que hace unos meses que venimos hablando de esa posibilidad, es un jugador indiscutible, con una jerarquía tremenda, estaría buenísimo que pudiera estar, se está recuperando de una cirugía que tuvo, hay que terminar de evaluar ese tema, pero obviamente que es un jugador que podría sumar muchísimo, tengo entendido que quiere venir y sería bueno en caso de que esté al 100%", expresó.

Tres que se irán a préstamo

20260421 Franco González Peñarol Juventud Torneo Apertura Foto Felipe Mereola Focouy (25) Franco González Foto: Felipe Mereola/Focouy

Sobre la posibilidad de que Matías González, Andrés Madruga y Franco "Cepillo" González salgan a préstamo, Aguirre respondió: "Hay nombres que cuando termina un período es mejor encontrarles salida o que tengan los minutos que no les pudimos dar, hablamos de nombres como vos decís y algunos nombres más, pero tratamos de hacerlo de forma respetuosa, de comunicarle al jugador la posibilidad, hablar con los empresarios y que sea algo natural, como pasa siempre. No se le puede dar demasiada trascendencia porque es lo que pasa siempre, jugadores que no continúan, algunos que se pueden vender, otros quedar libres y otros con contrato que les facilitás que encuentren otros equipo porque no vas a contar con ellos".

Aguirre fue consultado por Gonzalo Carneiro, jugador al que Jorge Bava descartó en Nacional y al que ya le comunicó que en los tricolores no van a contar más con él.

Al DT aurinegro le preguntaron si el jugador ya le fue ofrecido a Peñarol. "No. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo conozco re contra bien, lo dirigí (en San Pablo), pero no voy a entrar en ese morbo, no. No descarto nada, pero no voy a generar una cosa que hoy no existe".

Sobre Matías Arezo, a préstamo de Gremio hasta fin de año, Aguirre se limitó a decir: "No hablamos, tiene contrato y lo doy como que va a seguir".