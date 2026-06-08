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La tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras el final de la cuarta fecha y el receso por el Mundial 2026

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y también de la Tabla Anual al término del primer semestre del año

8 de junio de 2026 21:19 hs
Abel Hernández y sus compañeros de Peñarol festejan su gol y Yonatan Irrazábal de Cerro lo sufre, por el Torneo Intermedio

Abel Hernández y sus compañeros de Peñarol festejan su gol y Yonatan Irrazábal de Cerro lo sufre, por el Torneo Intermedio

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Con el empate entre Liverpool y Cerro Largo, en partido jugado en el Parque Viera, se cerró este lunes la cuarta fecha del Torneo Intermedio y también el primer semestre de la Liga AUF Uruguaya.

Con ese resultado, ninguno de los dos pudo alcanzar a Peñarol que quedó como único puntero del grupo A del Intermedio.

Federico Valverde y dos jugadores más de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que irá al Mundial 2026, fueron a ver a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

Mirá desde dónde sufrió Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, el costoso triunfo de Peñarol sobre Cerro por el Torneo Intermedio

Cerro Largo y Central Español son escoltas con 7 unidades.

En el grupo B, el único líder es Deportivo Maldonado, con 10 puntos.

Nacional está al acecho con 9.

En la Tabla Anual, Deportivo Maldonado es ahora el único líder con 39.

Racing, campeón del Torneo Apertura, lo escolta con 37, mientras que Peñarol es tercero con 36.

Nacional está quinto con 31, un punto abajo de Albion.

Pensando en copas internacionales 2027, por ahora Deportivo Maldonado, Racing, Peñarol y Albion se ubican en zona de Copa Libertadores mientras que Nacional, Central Español, Montevideo City Torque y Wanderers están en zona de Copa Sudamericana 2027.

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Progreso, Wanderers y Cerro se ubican en zona de descenso.

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