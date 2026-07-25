Argentina: a sus 51 años, Juan Sebastián Verón prometió volver a jugar al fútbol si Estudiantes de La Plata llega a 100.000 socios

A los 51 años de edad, el exfutbolista de la selección argentina Juan Sebastián Verón prometió que volverá a jugar al fútbol profesional si Estudiantes de la Plata, club que preside y en el que es ídolo, alcanza los 100.000 socios.
La sorpresiva promesa fue realizada por Verón a través de su cuenta de Instagram, en medio de una campaña de Estudiantes para pasar de los 70.000 a los 100.000 asociados.
Un usuario le consultó al presidente si volvería a jugar si el club llega a esa cifra, y Verón contestó: "A las 100 mil me entreno para jugar un partido oficial en UNO (el estadio del club)". Luego subió la interacción a una historia de Instagram, para dejar claro que la promesa estaba realizada.
La promesa de Juan Sebastián Verón
Foto: captura de pantalla de Instagram
No sería la primera vez que Verón vuelve a las canchas: tras anunciar su retiro en 2012, luego de seis años en Estudiantes, la "Brujita" volvió al Pincharrata en 2013 y se mantuvo casi un año en actividad, hasta retirarse nuevamente a mediados de 2014.
Meses después fue elegido como presidente de Estudiantes por primera vez (hoy está en su tercer mandato) y en 2017, aún en el cargo, fue por unos meses jugador y presidente a la vez, luego de prometer volver a las canchas si el club vendía el 65% de los palcos del Estadio Uno que estaba en construcción. Jugó cinco partidos de la Copa Libertadores con 42 años, récord de longevidad de un jugador argentino en la competición, y se retiró definitivamente.
De alcanzarse la cifra de 100.000 socios, esta sería la tercera vuelta de Verón a las canchas con el club de sus amores, con el que debutó en 1993 y obtuvo dos campeonatos argentinos y la Copa Libertadores de 2009.