Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Lunes:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Un hombre en San Carlos fue asesinado de un disparo en la espalda y otro en Montevideo fue ejecutado de un balazo en la cara

Ambas víctimas tenían antecedentes policiales, comunicaron desde las Jefaturas de Policía

25 de julio de 2026 22:00 hs
Jefatura de Policía de Maldonado
Jefatura de Policía de Maldonado Nahuel Marichal

La Policía de Maldonado encontró este sábado el cuerpo de un hombre de 39 años que fue asesinado por la espalda en la ciudad de San Carlos.

Poco antes de las 08:00, las autoridades fueron avisadas de que un hombre se encontraba caído junto a un contenedor de residuos de esta ciudad. Una emergencia médica constató la muerte en el lugar de los hechos.

La víctima tenía ocho antecedentes penales y el caso es investigado por el Departamento de Hechos Complejos en conjunto a la Fiscalía.

Más noticias

Un niño asesinado, cinco heridos y una posible venganza narco por quíntuple homicidio: qué se sabe del tiroteo en Parque Rodó

Así capturaron a "El Kane" en su "búnker" en San Carlos: Ministerio del Interior difundió un video del operativo

También este sábado, pero en Montevideo, fue asesinado otro hombre de 39 años en el barrio de Casavalle. Un testigo contó que este hombre había tenido una discusión con otra persona, luego se desarrolló una persecución en moto y finalmente le disparó a la víctima en el rostro.

A la escena del crimen llegó una ambulancia que confirmó el fallecimiento. En este caso, la víctima tenía un antecedente penal.

En otros hechos policiales, un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque a disparos ocurrido durante la madrugada del viernes en la zona de las canteras del Parque Rodó

Ante las críticas de la oposición, el presidente Yamandú Orsi dijo que "mientras más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional".

El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que un "operativo policial" estaba "llegando" a la Rambla del Parque Rodó "prácticamente en el mismo momento" en el que ocurrió la balacera.

La principal hipótesis policial indica que la balacera fue en venganza por el quíntuple homicidio registrado días atrás en el barrio El Monarca, en el marco de un enfrentamiento entre "Los Albín" y el clan Suárez Furtado(originarios de Villa Española). Los asesinados en ese caso eran parte de la familia Suárez Furtado.

Los heridos de la madrugada del viernes, en tanto, forman parte de la familia Puglia, una banda vinculada a la de "Los Albín".

Las más leídas

Nafta y gasoil para agosto: el fin de la tregua en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre los combustibles

Ministro de Ambiente anunció la creación de un "grupo de trabajo" para "proteger los Bañados de Carrasco" junto a las intendencias de Montevideo y Canelones

Gabriel Peluffo y la ruptura de Buitres con las plataformas en su último disco: "Esta lógica no nos convence; lo aceptamos como signo de los tiempos, pero no es como nos gusta hacer la música"

Por qué Primaria pide hablar de "adultos referentes" y no de "padres": así cambiaron las familias uruguayas

Temas

homicidio San Carlos Maldonado Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos