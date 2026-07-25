Un hombre en San Carlos fue asesinado de un disparo en la espalda y otro en Montevideo fue ejecutado de un balazo en la cara

La Policía de Maldonado encontró este sábado el cuerpo de un hombre de 39 años que fue asesinado por la espalda en la ciudad de San Carlos .

Poco antes de las 08:00, las autoridades fueron avisadas de que un hombre se encontraba caído junto a un contenedor de residuos de esta ciudad. Una emergencia médica constató la muerte en el lugar de los hechos.

La víctima tenía ocho antecedentes penales y el caso es investigado por el Departamento de Hechos Complejos en conjunto a la Fiscalía.

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Un niño asesinado, cinco heridos y una posible venganza narco por quíntuple homicidio: qué se sabe del tiroteo en Parque Rodó

También este sábado, pero en Montevideo , fue asesinado otro hombre de 39 años en el barrio de Casavalle. Un testigo contó que este hombre había tenido una discusión con otra persona , luego se desarrolló una persecución en moto y finalmente le disparó a la víctima en el rostro .

A la escena del crimen llegó una ambulancia que confirmó el fallecimiento. En este caso, la víctima tenía un antecedente penal.

En otros hechos policiales, un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque a disparos ocurrido durante la madrugada del viernes en la zona de las canteras del Parque Rodó

Ante las críticas de la oposición, el presidente Yamandú Orsi dijo que "mientras más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional".

El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que un "operativo policial" estaba "llegando" a la Rambla del Parque Rodó "prácticamente en el mismo momento" en el que ocurrió la balacera.

La principal hipótesis policial indica que la balacera fue en venganza por el quíntuple homicidio registrado días atrás en el barrio El Monarca, en el marco de un enfrentamiento entre "Los Albín" y el clan Suárez Furtado(originarios de Villa Española). Los asesinados en ese caso eran parte de la familia Suárez Furtado.

Los heridos de la madrugada del viernes, en tanto, forman parte de la familia Puglia, una banda vinculada a la de "Los Albín".