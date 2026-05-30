Imputaron a "El Kane" por suministro de drogas y tráfico de armas: tendrá seis meses de prisión preventiva

La Justicia de Maldonado imputó a Ricardo Pérez, más conocido como " El Kane" de San Carlos , por un delito de suministros de drogas , tráfico interno de armas y cinco delitos de receptación . Ahora el narcotraficante deberá permanecer seis meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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Los presuntos delitos fueron cometidos en reiteración real entre sí y con el imputado en calidad de autor , informaron desde la Jefatura de Policía de este departamento.

El Kane fue capturado el viernes en su residencia de San Carlos , la cual fue definida como un "búnker" por las autoridades. En el marco del operativo Despertar, se encontraron armas que estaban enterradas en la propiedad . El fiscal del caso, Jorge Vaz , calificó al armamento como "de guerra" .

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Así capturaron a "El Kane" en su "búnker" en San Carlos: Ministerio del Interior difundió un video del operativo

El jefe de Policía de Maldondo, Víctor Trezza, contó en rueda de prensa que para encontrar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al municipio una máquina retroexcavadora. Parte del arsenal incautado se encontraba enterrado a aproximadamente 60 centímetros de profundidad en distintos sectores del predio, acondicionado en envoltorios de nylon y cinta adhesiva.

Excavación en el terreno de El Kane para incautar "armas de guerra" Excavación en el terreno de El Kane para incautar "armas de guerra" Foto: Ministerio del Interior

Entre el armamento se encontraron seis pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres escopetas calibre 12, dos armas largas tipo R15 y TIKKA, siete revólveres calibre 38, cargadores para pistolas y municiones de diversos calibres.

Además se incautaron tres ladrillos y dos envoltorios de nylon conteniendo una sustancia blanca, presuntamente clorhidrato de cocaína. También se decomisaron dos autos Volkswagen, tres celulares, chips de telefonía celular, tres televisores, dos equipos de comunicación tipo handy Motorola y un sistema de videovigilancia.

Incautación de armas de El Kane Incautación de armas de El Kane Foto: Ministerio del Interior

Del operativo del viernes, del que el Ministerio del Interior difundió un video de la detención, participaron efectivos del Guardia Republicana, Grupo de Reserva Táctica, Zona de Investigaciones III, Policía Científica, Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Táctica de Canes.

La investigación llevaba más de un año y estaba centrada en esta persona "que ha causado grandes problemas en la seguridad". El imputado ya cuenta con diez antecedentes penales y es considerado uno de los principales narcotraficantes de San Carlos.

Así fue capturado el narcotraficante de San Carlos apodado El Kane Así fue capturado el narcotraficante de San Carlos apodado El Kane Ministerio del Interior

En cuanto a la droga, la Policía estimó que los 3,5 kilos de cocaína tendrían un valor cercano a los US$ 24.000 dólares en el mercado ilegal.

Trezza destacó en conferencia de prensa que San Carlos continúa siendo uno de los principales focos de atención en materia de seguridad. "Aunque algunos delitos bajaron casi un 50 %, siempre queda latente la actividad del narcotráfico y cuando aparecen estos hechos tenemos que dar respuesta", afirmó.