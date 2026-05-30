Accidente mortal cerca del puente de La Barra: conductor de camioneta dio positivo en espirometría y fue imputado

Un hombre de 36 años, conductor de un auto Peugeot 208, murió tras un accidente de tránsito con una camioneta ROX a cuadras del puente de La Barra de Maldonado durante la madrugada de este sábado.

El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, resultó ileso y dio positivo en la espirometría que le realizó la intendencia esteña. La Justicia lo imputó como presunto autor de un delito de homicidio culpable .

Al imputado se le impuso como medidas cautelares fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la dependencia policial, la prohibición de salida del país y la retención de pasaporte, todo ello por el plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación.

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El hecho ocurrió poco antes de las 02:00 en la Ruta 10 , que conecta a Punta del Este con La Barra . Concretamente el choque ocurrió en la zona conocida como curva de La Gorgorita , a cuatro cuadras de los reconocidos puentes ondulados de este último balneario.

La víctima fue asistido por médicos en el lugar y allí se constató su muerte. En ese mismo auto viajaba una mujer de 33 años que resultó politraumatizada y fue trasladada a un centro de salud.

En el otro vehículo también viajaba un acompañante, un hombre de 41 años al que se le diagnosticó politraumatismos moderados y también fue derivado a un centro de salud. En el lugar trabajaron Bomberos y Policía Científica, por su parte la Fiscalía está investigando las circunstancias en que sucedió el accidente.

Siniestro de tránsito fatal en Ruta 10

Resultancia de Audiencia

En la madrugada de este 30 de mayo, próximo a la hora 01:45, el servicio de emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando sobre un siniestro de tránsito entre dos vehículos en Ruta 10, a unos 400 metros antes de llegar al puente de La Barra, en la zona conocida como curva de La Gorgorita.

Al arribo del personal policial constatan la colision entre un automóvil Peugeot 208 y una camioneta ROX.

El conductor del automóvil, un hombre de 36 años, fue asistido en el lugar por personal médico, constatándose su fallecimiento. Como acompañante viajaba una mujer de 33 años, quien resultó politraumatizada y fue trasladada a un centro de salud.

En la camioneta circulaban un hombre de 44 años, quien resultó ileso, y como acompañante viajaba un hombre de 41 años al que se le diagnosticó politraumatismos moderados, siendo derivado a un centro de salud.

Personal de la Intendencia Departamental realizó prueba de espirometría al conductor de la camioneta, arrojando resultado positivo.

Trabajaron en la escena efectivos policiales, Bomberos y Policía Científica, bajo la órbita de la Fiscalía de 5to Turno, a efectos de determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Posterior a una serie de diligencias dispuestas por la fiscalía actuante, siendo la hora 13:00 se realiza la conducción del conductor del vehículo camioneta a dicha sede.

Culminada la instancia judicial, se comunica que el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 11º Turno, dispuso la formalización de dicho conductor, por la presunta comisión de un delito de Homicidio Culpable, en calidad de autor. Por Sentencia Interlocutoria Nº 1450/2026 se impusieron como medidas cautelares: fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la Sede, presentarse una vez por semana en la dependencia policial correspondiente a su domicilio, prohibición de salida del país y retención de pasaporte, todo ello por el plazo de ciento veinte (120) días.

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