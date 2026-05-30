Semana histórica para el rubro ovino con nuevos precios máximos de carne y lana

Dos buenas en el rubro ovino : el precio de referencia en lana alcanzó esta semana un nuevo máximo, US$ 13,85 por kilo en la zafra actual , un récord desde 2019, en tanto la carne ovina exportada desde Uruguay marcó un promedio de US$ 7.950 por tonelada en los últimos 30 días , nuevo máximo histórico.

La tonelada de carne ovina exportada cruzó los US$ 8.000 por tonelada en las últimas dos semanas.

Entre el 16 y el 23 de mayo se exportaron 246 toneladas a un valor promedio de US$ 8.814 de acuerdo a los datos provisorios publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

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Vuela el rubro ovino: el precio de los corderos subió 40% en un año y la lana más de 70%

El regreso de la demanda desde Israel, el mercado que mejor paga por la carne ovina con hueso, explica en buena medida este incremento. Ese comprador no había operado en abril, tras el comienzo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en marzo.

En lo que va de 2026, hasta el 23 de mayo, Uruguay lleva exportadas 3.900 toneladas a un promedio de US$ 6.817 y esto representa una retracción en volumen de 26% en comparación con el mismo periodo de 2025, pero con un salto de 34% en valor.

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Ajuste de faena con pocos corderos

La faena de ovinos bajó 5% en la última semana, de 8.062 a 7.660 animales, con un ajuste que se explica por el menor ingreso de corderos, que se redujeron de 4.126 a 3.054 y representaron el 40% del total de faena, cuando la semana anterior habían sido el 51%.

Las ovejas, por su parte, aumentaron ligeramente de 3.275 a 3.591 cabezas y pasaron del 41% al 47% del total de animales faenados.

Desplome en la faena anual

En el acumulado anual los 190.478 ovinos faenados suponen una baja de 23% respecto al año anterior, en la línea de los menores volúmenes colocados en el exterior.

En ovinos para faena la oferta está en la temporada más baja del año, con cargas pendientes de la esquila y más oferta de ovejas y de capones que de corderos.

Los precios se mantienen en máximos históricos con referencias que se ubican entre US$ 6 y US$ 6,10 por kilo para los corderos que marcan una leve suba suba respecto a la semana anterior y un ajuste en la oveja a US$ 4,97 en las referencias de INAC.

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Lana: nuevo techo en los últimos siete años

La referencia de US$ 13,85 por kilo base limpia para el indicador IME de Australia en la última semana es un nuevo máximo desde abril de 2019 para el precio de la lana, que después del revolcón de la pandemia entre 2020 y 2021, y de varios años de precios sumergidos, consolida un momento de recuperación.

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“En la lana los valores se están recuperando y en la carne es un momento excepcional con el cordero a US$ 6, para la Merilín al ser raza doble propósito de lana fina, es una coyuntura muy especial”, afirmó el presidente de la Sociedad de Criadores de Merilin, Javier Da Silveira.

Las sociedades de las distintas razas ovinas realizan sus giras anuales en las próximas semanas: Merilín el 2 y 3 de junio en Flores y Colonia; Poll Dorset celebra su Expo Nacional en Salto el 4, 5 y 6 de junio; Corriedale el 10 y 11 de junio en Artigas y Salto; y Suffolk el 4 de julio en Durazno.

Galpones aliviados

Después de varios años con stocks altos de lana en barracas y galpones, en 2026 el mes de mayo volvió a ser de tranquilidad en la operativa comercial, con pocos negocios tras una zafra muy movida.

Los valores en el último semestre han estado entre 60% y 70% por encima de la zafra pasada.

En la última semana el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó un negocio de un lote de 6.000 kilos, tradicional, sin acondicionar, de 28 micras con un precio de venta de US$ 2,20 por kilo base sucia.

Los productores se encuentran bien posicionados para una próxima zafra lanera, que cobrará ritmo con las esquilas desde fines de junio.

La demanda sigue manifestando interés por lanas de todas las especificaciones y diámetros, algo que en el mercado australiano se reafirmó en la última semana.

En un contexto de precios altos y a la suba, y de dólar firme, se colocó casi el 99% de la oferta en los remates australianos, la mayor proporción desde los primeros remates del año que mostraron una avidez que se ha mantenido hasta el fin de la zafra.

La coyuntura ayuda a que el productor en Uruguay retenga vientres y que la demanda firme por reproductores llegara a muy buenos valores este año.