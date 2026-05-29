En el lanzamiento de la zafra de caña de azúcar Orsi explicó por qué Bella Unión no es una carga para el país

Alcoholes del Uruguay (ALUR) , empresa que genera 4.000 puestos de trabajo -con 700 empleos directos- , procesa casi 4.000 toneladas de caña de azúcar por día , en una gestión que depende de la actividad de 120 productores agrícolas y 1.300 cortadores de caña .

Esos datos fueron informados este jueves 28, durante el lanzamiento de la zafra de caña de azúcar de 2026, que coincidió con el acto conmemorativo de los 20 años de ALUR, en el complejo agroindustrial que la empresa posee en Bella Unión , Artigas.

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La zafra en 2025 se extendió de mayo a octubre. En 6.859 hectáreas hubo una productividad de 6.895 kilos/ha (la tercera mejor en la historia de ALUR). El complejo procesó 471.981 toneladas de caña de azúcar. Con esa materia bruta ALUR produjo 14.723 toneladas de azúcar blanco refinado y 26.371 m3 de etanol. La biomasa generada fue suficiente para abastecer la demanda de energía de la planta industrial y el excedente fue destinado a la red de UTE con una venta anual de 13.304 megavatios-hora.

Lo que dijo Orsi sobre ALUR

El presidente de la República, Yamandú Orsi, en el lanzamiento de una nueva zafra de esta actividad agroindustrial, afirmó que la creación de ALUR significó “un renacimiento” para Bella Unión y recordó el contexto crítico que atravesaba la región antes de la instalación del proyecto.

UYPRESP003 El Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo.

Decisión "con el corazón en la mano"

“Hace 20 años, en este mismo rincón del norte, el Estado uruguayo tomó una decisión. No fue una decisión fácil ni cómoda, fue una decisión de fondo, de esas que se toman con el corazón en la mano y mirando a la gente a los ojos”, expresó, con base en el reporte de Presidencia de la República.

Orsi señaló que, en aquel momento, la disminución de la producción cañera había provocado una fuerte crisis económica y social en la zona: “La caña se había caído, el área plantada se había desplomado y con ella se caía todo lo demás. Se cerraban comercios, no había aportes, no había trabajo. Había poco futuro”, recordó.

En ese sentido, cuestionó las valoraciones que priorizaban únicamente los costos económicos. “Habíamos sacado la conclusión de que era bastante más barato traer el azúcar de afuera que producirla. Esa cuenta tenía un problema: no contaba a la gente”, sintetizó.

“El país no se construye preguntándose solamente 'qué es lo más barato', sino 'qué clase de país queremos ser'”, añadió. Orsi recordó que Uruguay respondió a esa pregunta con hechos: “Dijimos: 'Primero la producción y la gente, después la distribución'”.

El presidente defendió la importancia del Estado en la promoción del empleo y reivindicó el valor social de la cadena sucroalcoholera.

“Vale más subsidiar el trabajo que subsidiar la pobreza”, afirmó, “porque el trabajo no es solamente un salario, el trabajo es dignidad, es la frente en alto, es un niño que ve a su padre o a su madre ir al trabajo y aprende que en la vida se avanza trabajando”.

Orsi destacó que la cadena de la caña genera empleo directo para miles de familias e impulsa la actividad económica de toda la región. “Lo que esta tierra recibe, lo devuelve multiplicado en empleo, aportes, comercio y gente que puede criar a sus hijos en el lugar donde nació”, expresó.

UYPRESP015 El presidente Yamandú Orsi recorrió la planta industrial de Bella Unión junto al resto de las autoridades para conocer el proceso industrial de la caña de azúcar.

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"Bella Unión le aporta al país"

Orsi remarcó el aporte energético y ambiental del complejo industrial, mediante la producción de etanol y generación de energía. “Bella Unión no es una carga para el país. Bella Unión le aporta al país”, subrayó.

El mandatario aseguró que ALUR atraviesa una etapa de consolidación, con “las últimas zafras entre las mejores de su historia”, y planteó que el desafío actual es proyectar el desarrollo de la empresa.

“Ya no se trata solo de sostener. Se trata de proyectar. ALUR tiene que ser una verdadera herramienta para el desarrollo nacional y una punta de lanza de una economía capaz de agregar cada vez más valor a lo que produce esta tierra”, indicó.

No obstante, enfatizó que ese crecimiento debe mantenerse ligado al compromiso social de la empresa. “La eficiencia y lo social no se pelean. No se deben pelear”, afirmó.

Finalmente, Orsi sostuvo que Bella Unión representa una forma de entender el desarrollo nacional basada en la integración territorial y la generación de oportunidades.

“Hoy, no solo celebramos el aniversario de una empresa, celebramos 20 años de una manera de entender el país; una manera donde ninguna región sobra, donde nadie es prescindible y donde el trabajo de esta gente es la mejor inversión que el Estado uruguayo puede hacer”, concluyó.

Durante el inicio del acto protocolar, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, habló de la importancia del proceso productivo de ALUR, integrante del grupo Ancap, iniciado hace 20 años, que incide en los productores de pequeña escala en la zona.

“El crecimiento económico y el desarrollo pueden darse con equilibrio social y cuidado ambiental, y acá ha sido una demostración de ello”, apuntó. La jerarca señaló que Uruguay exporta aceite de ALUR y que este proceso productivo posiciona al país “en primera plana” a nivel internacional.

Además de la repercusión territorial, Cardona se refirió a la planificación sobre energía del Gobierno para el quinquenio, que incluye el desarrollo de los biocombustibles. “Cada litro de biocombustibles que se produce en estas tierras reduce el impacto ambiental en el transporte liviano, alcanzando una reducción superior al 73% en las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con la gasolina que utilizamos”, advirtió.

“En el norte del Uruguay se necesita que crezcamos con biomasa, con economía circular y forestal-madera”, sostuvo. “Estamos mirando la zona con proyectos nacionales importantes para el país”, destacó. Finalmente, Cardona habló del rol de las empresas públicas para el desarrollo nacional y aseguró que “la verdadera política se hace con las personas”.

UYPRESP007 La ministra de Industria, Energía y Minería, la presidenta de Ancap y el presidente de ALUR en el acto inaugural de la zafra de caña de azúcar.

Apuesta al desarrollo

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, dijo que el organismo entendió que el proyecto de ALUR en Bella Unión “no era solamente una planta industrial. “Era una apuesta al desarrollo nacional, a la soberanía energética, al trabajo y a la integración territorial del país. Y por sobre todo, una apuesta a devolver la dignidad del trabajo a cientos de familias de Bella Unión”, expresó.

“ALUR nació con la convicción de que el desarrollo también debía llegar al interior profundo del Uruguay, de que la transición energética podía ir de la mano con la justicia social, y de que la producción nacional podía transformarse en oportunidades concretas para la gente”, subrayó.

San Román sostuvo que la empresa es en la actualidad “una cadena agroindustrial que genera empleo, producción, innovación y valor agregado”.

ALUR genera 4.000 empleos

El presidente de ALUR, Marcelo Sadres, valoró la etapa de consolidación que atraviesa la empresa, tanto en la fase agrícola como en la industrial, y señaló que se registraron mejoras en la eficiencia productiva.

A la fecha, ALUR procesa casi 4.000 toneladas de caña de azúcar por día. A eso se suman las operaciones en Paysandú, donde finalizó 2025 con la producción de 70.000 metros cúbicos de alcohol, y las de Montevideo, en el complejo de oleaginosos, en donde ALUR comercializa aceite como materia prima para la producción de biocombustibles, sostuvo.

Sadre añadió que el objetivo de la empresa es “ser una plataforma para el despegue de la bioeconomía nacional”, aprovechar las fortalezas de Uruguay en su producción agrícola, con el desafío de agregar valor a esa producción para generar empleo y desarrollo local.

En ese sentido, señaló que ALUR trabaja en nuevos productos y formas de inserción internacional vinculadas a la producción de biocombustibles sostenibles para aviación y transporte marítimo.

Actualmente, la empresa genera 700 empleos directos y alrededor de 4.000 puestos de trabajo en la región, incluidos trabajadores de planta, 1.300 cortadores de caña de azúcar, 120 productores y personal vinculado al transporte de subproductos.

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