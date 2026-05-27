Primeras evaluaciones de una vacuna contra la garrapata bovina "made in Uruguay"

La startup uruguaya Scaffold Biotech, impulsada por la iniciativa LAB+ del Institut Pasteur de Montevideo , presentó los resultados preliminares del primer ensayo piloto a campo de una vacuna candidata contra la garrapata bovina , un problema sanitario que afecta a la producción ganadera y genera preocupación por su impacto sanitario, productivo y comercial.

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Como se podrá ver con base en el informe presentado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), "la vacuna mostró un perfil de seguridad favorable" y, además, "no se detectaron reacciones adversas en los animales vacunados ni efectos negativos sobre parámetros reproductivos" .

La presentación se realizó en la sede del Institut Pasteur de Montevideo y contó con la participación de autoridades y técnicos del MGAP, investigadores, productores y representantes del sector veterinario.

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El ensayo se desarrolló entre noviembre de 2025 y abril de 2026 en 10 establecimientos rurales distribuidos en siete departamentos del país. Participaron unos 4.000 bovinos, de los cuales aproximadamente 3.000 recibieron la vacuna y cerca de 1.000 integraron los grupos de control.

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Durante la presentación, los investigadores Agustín Correa y Matías Machado explicaron que el estudio permitió validar por primera vez, en condiciones reales de campo y a escala territorial, aspectos vinculados a la producción, distribución, aplicación y seguimiento de una vacuna desarrollada íntegramente en Uruguay.

Según los resultados difundidos, la vacuna mostró un perfil de seguridad favorable.

Los equipos técnicos señalaron que no se detectaron reacciones adversas en los animales vacunados ni efectos negativos sobre parámetros reproductivos en establecimientos donde participaron vacas preñadas.

El dato

En agosto de 2025 el gobierno presentó, en la Torre Ejecutiva, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado, diseñado por el MGAP, en una instancia en la que se denunció que esa adversidad sanitaria genera pérdidas por US$ 100 millones al año.

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La respuesta de los animales a la vacuna

Además, los investigadores indicaron que los animales vacunados desarrollaron respuesta inmune frente al parásito y que en algunos establecimientos se observaron señales favorables vinculadas a una reducción de la infestación y del potencial reproductivo de la garrapata.

No obstante, los responsables del proyecto aclararon que los resultados fueron heterogéneos entre establecimientos y potreros, debido a las diferencias sanitarias y ambientales existentes en cada predio.

En varios casos, el denominado “efecto potrero” condicionó la interpretación de los resultados.

"La señal de impacto biológico existe; el camino ahora es reducir la variabilidad y optimizar la respuesta", sostuvo Correa durante la exposición.

Uno de los aspectos destacados por el equipo técnico fue la capacidad de producir más de 15.000 dosis bajo condiciones GMP en una planta desarrollada en tiempo récord para el proyecto.

También valoraron el trabajo conjunto entre investigadores, técnicos territoriales, productores y organismos públicos.

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Batthyány señaló el resultado más lindo

El director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyány, señaló que uno de los principales logros fue la articulación interinstitucional generada durante el proceso.

"Creo que el resultado más lindo fue la forma de cómo se trabajó", afirmó.

"Desde un instituto de investigación, junto al ministerio, DILAVE, técnicos de campo y productores, se pudo construir un camino común para enfrentar un problema nacional y regional", expresó.

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Fratti sobre la erradicación

El ministro Alfredo Fratti destacó que el desarrollo de herramientas para el control de la garrapata se transformó en una prioridad sanitaria para el país y defendió la necesidad de combinar investigación, extensión y trabajo territorial.

"Nunca nos planteamos la erradicación. Hoy el objetivo es el control de la garrapata, bajar la carga en el campo y reducir las pérdidas", afirmó.

Fratti sostuvo además que el ensayo permitió movilizar nuevas capacidades científicas y productivas en torno al problema sanitario.

"Lo mejor de todo esto fue romper las chacras y trabajar juntos. Científicos, veterinarios, técnicos y productores trabajando para encontrar soluciones reales", señaló.

El ministro también recordó que Uruguay enfrenta crecientes exigencias sanitarias internacionales vinculadas al control de residuos y a la trazabilidad de los tratamientos acaricidas, situación que volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública.

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Lo próxima etapa

Los responsables del proyecto informaron que la próxima etapa estará enfocada en ajustar la formulación vacunal, fortalecer el diseño experimental y avanzar hacia nuevos ensayos para mejorar la eficacia de la herramienta.

Desde Scaffold Biotech señalaron que el proceso continuará con nuevas fases de optimización y validación antes de pensar en un eventual escalado productivo.

El ensayo piloto se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por el MGAP y la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio para fortalecer el control de la garrapata bovina, considerada actualmente uno de los principales desafíos sanitarios de la ganadería uruguaya.