La garrapata, los US$ 100 millones y el ruego que hizo Fratti: no nos dejen solos

Garrapata: el daño es enorme y el gobierno prioriza un plan para minimizar su impacto en la ganadería.

El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado , diseñado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , fue presentado en la Torre Ejecutiva, donde en una de las placas informativas detrás del panel de expositores se denunció que esa adversidad sanitaria genera pérdidas por US$ 100 millones al año .

Se trata de una estrategia considerada prioridad por el gobierno debido a las pérdidas que ocasiona esta parasitosis a la ganadería nacional, casi el doble de las provocadas por la bichera.

El Director General de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, destacó que el plan fue construido de forma participativa, con el liderazgo técnico de Carlos Fuellis y Leticia Luengo, y con la colaboración de todas las áreas de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG).

Señaló que “el éxito de la estrategia dependerá del compromiso de productores y productoras, veterinarios y veterinarias, organizaciones y comunidades, porque cada predio saneado es un paso hacia una ganadería más fuerte, competitiva e inclusiva”.

Rodríguez subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de género, reconociendo el rol de las mujeres rurales en la gestión sanitaria y en la toma de decisiones productivas.

Seis objetivos del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado

A continuación, Carlos Fuellis presentó los detalles del plan, que se estructura en seis objetivos específicos.

El ministro Fratti pidió "no dejarnos solos en este desafío"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recordó que el tema fue tratado en el Consejo de Ministros y que se trata de “un programa del gobierno nacional, porque no puede ser que se muera lo que está vivo cuando el Uruguay necesita producir más”.

Destacó que el laboratorio Rubino casi duplicó la producción de vacunas contra la garrapata, mientras que se pidió a los privados incrementar la disponibilidad de hemovacuna.

También se refirió a los avances del Instituto Pasteur, que en noviembre inmunizará 6.000 animales con una vacuna experimental, cuyos primeros resultados estarán disponibles en marzo.

Fratti anunció que en todos los departamentos habrá veterinarios en contacto directo con gremiales y productores para apoyar el control sanitario, y subrayó la importancia de aplicar lo establecido en la Ley N.º 18.268 sobre lucha contra la garrapata.

“Esto no lo resuelve un ministro ni un gobierno, pero somos la llave de arranque para disparar un proceso, establecer los recursos y dejar claro que toda inversión en este tema no es un gasto, sino una inversión”, afirmó.

El ministro pidió explícitamente “no dejarnos solos en este desafío”, destacando que Uruguay se encuentra entre los tres países que exportan carne a mayor precio en el mundo, junto a Australia y Estados Unidos, y que el país no puede detener su avance en productividad y sanidad.