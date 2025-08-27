El Día de la Juventud Rural, por qué se conmemora el 27 de agosto y los mensajes

Cada 27 de agosto se celebra en Uruguay el Día de la Juventud Rural y, con base en esa conmemoración, este miércoles se sucedieron ya varios saludos en la red social X, entre ellas uno desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , a través de su Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) .

En 1994 el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Herrera, decretó la designación del 27 de agosto de cada año como "Día Nacional de la Juventud Rural", consecuencia de un planteo que formuló la Comisión Honoraria en el Área de la Juventud Rural, creada -precisamente- un 27 de agosto, en 1990.

Esa comisión, se detalla en el decreto señalado, fue instaurada con el propósito de prestar especial atención a la situación de la juventud rural, dentro del amplio espectro de los objetivos que se formulan afin de lograr una transformación del sector agropecuario.

Entre otros, con base en distintas notas realizadas por El Observador, los principales temas de preocupación en los jóvenes rurales son el acceso a la educación y a la salud, disponer de al menos parte del confort al que se accede en las zonas urbanizadas y en ello señalan el tema conectividad, el ingreso al mercado laboral y el acceso a la tierra y al financiamiento para emprender en el sitio en el que desean estar para evitar el desarraigo.

Han sido esos, principalmente, temas constantemente mencionados en los discursos de entidades de gremiales del agro que nuclean a jóvenes.

Saludos por el día de los jóvenes de la ruralidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ACAoficial/status/1960722652600971711&partner=&hide_thread=false Hoy celebramos el Día Nacional de la Juventud Rural.Un reconocimiento a quienes con compromiso, trabajo e innovación son el presente y el futuro de nuestro sector.¡Sigamos construyendo juntos un agro con oportunidades para todos! pic.twitter.com/yCr9gdEp9w — ACA (@ACAoficial) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAFUruguay/status/1960678377620128043&partner=&hide_thread=false 27 de agosto – Día del Joven Rural

Hoy celebramos el #DíaDelJovenRural

Desde CAF, apoyamos a quienes eligen el campo como proyecto de vida.



Mirá este testimonio que inspira y fortalece el cooperativismo agrario. #JuventudRural #Cooperativismoagrario #CAF pic.twitter.com/xH6O9BVgiW — CAF (@CAFUruguay) August 27, 2025

