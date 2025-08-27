Dólar
/ Agro / CONFLICTO

Nueva denuncia de Conaprole, el video del camión que llegó a Rivera y un pedido al presidente Orsi

Persiste el cruce de acusaciones entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y la dirección de la empresa

27 de agosto 2025 - 13:04hs
Conaprole: captura de video remitido por la AOEC.

Conaprole: captura de video remitido por la AOEC.

La denuncia de la AOEC

Desde el sindicato de trabajadores de la cooperativa se informó a El Observador que el sábado 23 de agosto se interrumpió el abasto de leche y subproductos a Rivera y Artigas.

Se indicó que recién este miércoles, a la hora 09.50, llegó desde Montevideo a Rivera el camión cámara con los productos y leche, por decisión de la empresa.

El sindicato denunció, además, que la mercadería se trasiega en la calle, sin cumplirse las normas nacionales y departamentales, tarea que se debería haber realizado en la planta cerrada por Conaprole en Rivera y con los trabajadores de esa planta.

Embed

La información que brindó Conaprole

Por su parte, según se señaló a El Observador desde la empresa, el Cr. Gabriel Valdés -CEO de Conaprole- informó que, en un plazo de cinco días, la cooperativa debió tirar 69.000 kilos de suero de manteca líquido debido a las medidas sindicales, que siguen en pie.

Se explicó que el suero de manteca es un producto que principalmente se exporta (secado) y que se utiliza en diversos productos alimenticios.

La disposición fue certificada notarialmente en sucesivas jornadas, según fuentes de la empresa.

La prolongación y el efecto acumulado de las medidas sindicales, que implicaron diversos paros y jornadas de trabajo a reglamento (eso implica no hacer horas extras ni cambiar de turno, entre otras acciones) hace que la cooperativa deba elegir entre secar leche que se convierte en leche en polvo o secar suero de manteca, se aclaró.

Adicionalmente, informó la empresa, en las góndolas de comercios y supermercados se evidencia faltantes de productos y mayor presencia de productos importados en el mercado interno.

El pedido a Orsi desde Rivera

Como se adelantó (ver el documento a continuación), el intendente de Rivera -Richard Sander-, los integrantes de la Junta Departamental y los legisladores de ese departamento decidieron rechazar la decisión de Conaprole de cerrar el complejo industrial, reclamar a la cooperativa que revise esa medida y pedirle al presidente Orsi una reunión para considerar la situación en la que están involucrados algo más de 20 trabajadores, además de tamberos, distribuidores y los consumidores.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 22.51.01

Conaprole Rivera Orsi AOEC

