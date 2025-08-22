La idea del diputado Marne Osorio para que Conaprole dé marcha atrás y la carta que llegó a Orsi desde Rivera

El diputado Marne Osorio, exintendente de Rivera , propuso que escuelas de Rivera y otros departamentos del norte utilicen en el servicio de alimentación leche fluida enriquecida en hierro , lo que beneficiará a los niños y a los trabajadores de la Planta 14 de Conaprole , que podrían recuperar sus empleos si la iniciativa prospera y el complejo industrial se reactiva.

Cumpliendo con su deseo y el mandato de los productores, Conaprole adelantó el cierre de la planta, previsto para el 31 de octubre, y lo concretó el miércoles de esta semana, por lo cual los 21 trabajadores comenzaron a tomar días de licencia y cuando ese beneficio concluya irán al seguro de desempleo.

Según informó, Marne Osorio, quien además es veterinario e integra el Partido Colorado, dialogó sobre esa idea con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Cagianni .

Con base en consultas realizadas por El Observador este viernes, para el comando directivo de Conaprole y las gremiales de tamberos el cierre es definitivo, no obstante jerarcas de la actual administración de gobierno e integrantes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) gestionan para que esa decisión no se sostenga.

Leche enriquecida con hierro

"Abordamos la posibilidad de que las escuelas de Rivera y de varios departamentos de la región vuelvan a consumir leche fluida pero enriquecida con hierro, fundamental para la nutrición de los niños. El presidente de ANEP está de acuerdo de implementarlo siempre y cuando se cumplan con las condiciones necesarias del producto", detalló.

Osorio añadió que, a la vez, dialogó con los trabajadores de la Planta 14 de Conaprole en Rivera, "quienes aseguraron que es posible producir dicho producto en la planta de Rivera".

"Esto demuestra la necesidad de la reapertura inmediata de la planta, manteniendo empleos y garantizando un alimento de calidad para los niños. De concretarse, no solo los niños de las escuelas se verán beneficiados, sino también los comercios, el hospital y todos aquellos que hoy sufren dificultades de abastecimiento a raíz del cierre de la planta", afirmó.

En su exposición sobre el tema concluyó: "Seguiré trabajando con firmeza para que esta alternativa pueda convertirse en una realidad".

La carta que enviaron desde Rivera al presidente Orsi

En las últimas horas trascendió además una carta que remitió la Junta Departamental de Rivera al presidente de la República, Yamandú Orsi, con diversas consideraciones sobre el cierre de esa planta industrial, entre ellas que "esta planta no es sólo un simple punto de envase y distribución de leche, se trata de un mojón de la industria nacional, abocada a frenar el embate de productos extranjeros que inundan nuestra región, con precios menores, pero de calidad comprometida y dudosa".

En ese documento, como se puede ver a continuación, se señala la confianza en que el gobierno "agotará los medios para que dicha industria se mantenga operativa" y se descuenta, aludiendo a Orsi, "vuestro apoyo ya que usted lleva en lo más íntimo el sentimiento y los valores del interior".