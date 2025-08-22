Dólar
/ Agro / ALIMENTOS

Carniceros preocupados por el precio del pollo tras cuatro subas en pocas semanas

El presidente de la gremial de carniceros denunció que el precio, en algunos casos, subió rápidamente un 25%

22 de agosto 2025 - 10:02hs
Pollo: el precio ascendió y eso preocupa a los consumidores y al carnicero.

Pollo: el precio ascendió y eso preocupa a los consumidores y al carnicero.

UVC

Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), informó que el precio del pollo, la segunda carne más consumida en Uruguay luego de la vacuna, subió varias veces en forma consecutiva y que en algunos casos el valor se incrementó ya un 25% con relación al que venía teniendo.

Falero dijo, concretamente, que “hay escasez de pollo” e informó que esta faltante hizo que subiera el precio “cuatro veces en poquitas semanas", registrándose un aumento "entre un 20% y un 25%, según el abastecedor”.

En la mañana de este viernes El Observador consultó en carnicerías de los barrios Aguada, Centro y Cordón y el precio oscilaba de $ 160 a $ 190 el kilo de pollo entero, cuando, dicen, hace pocas semanas estaba en el eje de los $ 130 el kilo.

El contexto

El consumo global de carnes en Uruguay creció cinco kilos durante 2024, último año completo medido por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), llegando a 99,3 kilos por persona en el ejercicio, con 48,3 kilos de carne vacuna; 25,5 kilos de carne aviar; 22,9 kilos de carne porcina; y 2,6 kilos de carne ovina.

Carniceros piden liberar la importación de pollo

Considerando la importancia que tiene la carne aviar, porque el precio suele ser menor al de otras carnes, sus valores nutricionales y la versatilidad para elaborar comidas, agregó que a la gremial que preside le gustaría que liberaran toda la importación de pollo, principalmente de supremas, el corte más demandado.

Por su parte, Rafael Rodríguez, vicepresidente de la UVC, expresó que “el mercado de la carne aviar en Uruguay es un problema, no de ahora, de toda la vida, pero hoy por hoy se está dando una situación: los polleros siempre manejan el precio del pollo utilizando la faltante como regla y con eso hacen que la gente pague más un producto que no debiera estar tan caro”.

Rodríguez coincidió con Falero en que “la solución es que liberen la importación y después competiremos en una forma más leal y legal”.

DSC_0403.JPG
Pollo: la segunda carne más consumida en Uruguay.

Pollo: la segunda carne más consumida en Uruguay.

ADICU denunció que el precio de la carne aviar nacional "está subiendo mucho"

El presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (Adicu), Jorge López, informó sobre este tema que los supermercados y carniceros les reclaman "poder tener más pollo importado, ya que el pollo nacional está subiendo mucho y que de los pedidos que hacen no reciben el 100%, y que el faltante de pollo entero se siente, pero el faltante de corte sin hueso se siente más”.

Anunció que Adicu pedirá una reunión al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, para considerar esta situación "y por lo que él también nos había pedido, que cuando pudiéramos nos arrimáramos a él para dar nuestro punto de vista sobre la cuota de pollo y nos parece que es el momento oportuno”.

Carámbula se reunió al inicio de esta semana con la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), según se informó desde el MGAP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todoelcampo/status/1958635344095494518&partner=&hide_thread=false

El subsecretario dijo, según publicó el portal Todo el Campo, que efectivamente hay una disminución en la faena de pollos que se dio por la caída de la temperatura y problemas sanitarios generados por el clima, lo que resintió la postura.

Temas:

Pollo Carniceros carne Carne aviar

