Diego Labat, expresidente del Banco Central, será el nuevo gerente general de Bevsa

La Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) comunicó un cambio en su conducción ejecutiva. Eduardo Barbieri deja la gerencia general y será sustituido por Diego Labat , quien presidió el Banco Central (BCU) durante el gobierno anterior.

Según informó Bevsa a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, su directorio resolvió designar al economista Labat como nuevo gerente general de la institución , en reemplazo de Barbieri, quien ocupó ese cargo durante 25 años. La asunción será coordinada con el directorio, según se comunicó en la nota remitida al regulador.

Labat fue presidente del BCU entre marzo de 2020 y julio de 2025, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y encabezó la política monetaria y financiera del país en un período marcado por la pandemia, la consolidación del régimen de metas de inflación y el fortalecimiento de las reservas internacionales. La fuerte baja de la inflación fue uno de los principales logros de su gestión.

INVERSIONES De la Bolsa de Valores a la tecnología: Zorzal concretó su tercera inversión en el sector TI de Uruguay

En julio de 2024, el economista presentó su renuncia al BCU para sumarse al equipo de campaña presidencial del nacionalista Álvaro Delgado , en cuyo eventual gobierno estaba previsto que asumiera como ministro de Economía. En su discurso de despedida como presidente del Central, Labat destacó haber alcanzado simultáneamente los dos objetivos centrales del organismo: la estabilidad financiera y la estabilidad de precios.

Bajo su gestión, la política monetaria se apoyó en cinco pilares: el compromiso con una inflación más baja; la utilización de la tasa de interés como principal instrumento; el fortalecimiento de la transparencia en la comunicación; el programa hacia una moneda de calidad; y el marco de libre flotación del tipo de cambio.

Tras la derrota de Delgado en las elecciones, Labat se dedicó a trabajar como consultor independiente. No obstante, su vínculo con Bevsa no es nuevo, ya que entre 2012 y 2015 integró el directorio de la institución en representación del Banco Santander, institución en la que trabajó durante seis años.

Además de su rol en el BCU, Labat fue director de Ancap entre 2015 y 2020 y previamente se desempeñó en el sector privado. Es economista y contador público por la Universidad de la República (Udelar), y también ejerció como docente universitario en la Udelar, la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica.