Estas son, una a una, las opciones de cobro de prestaciones de BPS en Montevideo y el interior

Oficinas centrales de BPS: los beneficiarios pueden asistir a las oficinas de BPS, según el calendario mensual de cobros, que varía según el número de cédula del beneficiario. Este calendario está disponible en el sitio web de BPS. En caso de que deseen cambiar su lugar de cobro, pueden hacerlo, pero esta opción solo está habilitada para quienes prefieren cobrar en la tesorería central de Montevideo.

Depósito bancario: en caso de preferir cobrar a través de tu cuenta bancaria, se puede gestionar el pago mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES). Para ello, solo es necesario comunicarse con el banco o la institución elegida y confirmar los datos de tu cuenta para que BPS pueda acreditar tus prestaciones.