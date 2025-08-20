Dólar
PASIVIDADES

Estas son, una a una, las opciones de cobro de prestaciones de BPS en Montevideo y el interior

Los beneficiarios que tengan un Usuario Personal BPS pueden acceder a sus recibos con 72 horas de anticipación

20 de agosto 2025 - 9:00hs
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) ofrece diversas alternativas para que sus beneficiarios, tanto en Montevideo como en el interior del país, puedan cobrar sus prestaciones. A continuación, un repaso de cómo realizar el cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios, entre otras prestaciones.

Opciones para cobrar en Montevideo

Para los residentes de Montevideo, BPS tiene varias opciones disponibles:

  • Oficinas centrales de BPS: los beneficiarios pueden asistir a las oficinas de BPS, según el calendario mensual de cobros, que varía según el número de cédula del beneficiario. Este calendario está disponible en el sitio web de BPS. En caso de que deseen cambiar su lugar de cobro, pueden hacerlo, pero esta opción solo está habilitada para quienes prefieren cobrar en la tesorería central de Montevideo.

  • Depósito bancario: en caso de preferir cobrar a través de tu cuenta bancaria, se puede gestionar el pago mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES). Para ello, solo es necesario comunicarse con el banco o la institución elegida y confirmar los datos de tu cuenta para que BPS pueda acreditar tus prestaciones.

  • Locales de pago descentralizado: también es posible cobrar en los locales de empresas contratistas como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos, donde los beneficiarios deberán realizar un contrato de cobro y presentar los documentos requeridos por cada empresa.

Opciones para cobrar en el Interior

En el interior del país, los beneficiarios pueden elegir entre las siguientes alternativas:

  • Giros de pago y pagos a domicilio: Esta modalidad es exclusiva para pasividades y se puede hacer en las agencias y subagencias de BPS en todo el país, siguiendo los días establecidos en el calendario mensual de pagos. En algunos casos, es posible solicitar que el pago se realice a domicilio, cumpliendo con ciertos requisitos.

  • Depósito bancario: Al igual que en Montevideo, los beneficiarios del interior pueden recibir sus prestaciones mediante un depósito en una cuenta bancaria o en instituciones emisoras de dinero electrónico. Solo es necesario comunicar a la entidad financiera los datos para que BPS pueda hacer la acreditación correspondiente.

  • Locales descentralizados: En el interior, los beneficiarios también pueden realizar sus cobros en locales como Abitab, Anda, RedPagos o supermercados El Dorado, los cuales se encuentran habilitados para este tipo de transacciones.

Acceso a recibos de BPS

Los beneficiarios que tengan un Usuario Personal BPS pueden acceder a sus recibos con 72 horas de anticipación al inicio del pago a través de los servicios en línea. Aquellos que no cuenten con su usuario pueden solicitarlo en cualquier local de pago descentralizado, presentando su cédula de identidad, dirección de correo electrónico y número de celular.

