Estas son, una a una, las opciones de cobro de prestaciones de BPS en Montevideo y el interior

El Banco de Previsión Social (BPS) ofrece diversas alternativas para que sus beneficiarios, tanto en Montevideo como en el interior del país, puedan cobrar sus prestaciones. A continuación, un repaso de cómo realizar el cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios, entre otras prestaciones.
Opciones para cobrar en Montevideo
Para los residentes de Montevideo, BPS tiene varias opciones disponibles:
Opciones para cobrar en el Interior
En el interior del país, los beneficiarios pueden elegir entre las siguientes alternativas:
-
Giros de pago y pagos a domicilio: Esta modalidad es exclusiva para pasividades y se puede hacer en las agencias y subagencias de BPS en todo el país, siguiendo los días establecidos en el calendario mensual de pagos. En algunos casos, es posible solicitar que el pago se realice a domicilio, cumpliendo con ciertos requisitos.
-
Depósito bancario: Al igual que en Montevideo, los beneficiarios del interior pueden recibir sus prestaciones mediante un depósito en una cuenta bancaria o en instituciones emisoras de dinero electrónico. Solo es necesario comunicar a la entidad financiera los datos para que BPS pueda hacer la acreditación correspondiente.
-
Locales descentralizados: En el interior, los beneficiarios también pueden realizar sus cobros en locales como Abitab, Anda, RedPagos o supermercados El Dorado, los cuales se encuentran habilitados para este tipo de transacciones.
Acceso a recibos de BPS
Los beneficiarios que tengan un Usuario Personal BPS pueden acceder a sus recibos con 72 horas de anticipación al inicio del pago a través de los servicios en línea. Aquellos que no cuenten con su usuario pueden solicitarlo en cualquier local de pago descentralizado, presentando su cédula de identidad, dirección de correo electrónico y número de celular.