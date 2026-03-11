Diputados aprobó instalar una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores con votos de la oposición

La Cámara de Diputados aprobó con votos de legisladores de la oposición la creación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores.

El resultado de la votación, que se produjo más de cuatro horas después de iniciada la discusión, fue de 51 votos contra 48 negativos , algo que estaba previsto que sucediera luego de que la oposición consiguiera asegurar los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

De esta manera, votaron a favor de la moción presentada por la oposición legisladores del Partido Nacional, el Colorado, el Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. En contra votó el Frente Amplio .

PARLAMENTO Colonización: Cabildo Abierto asegura sus votos y finalmente habrá investigadora por la compra de la estancia María Dolores

Tal como había adelantado El Observador , Cabildo Abierto había intentado comprometer sus votos a que Vamos Uruguay, del Partido Colorado, aceptara que Nicolás Chiesa, dirigente de ese sector por Canelones, fuera convocado a la comisión en su calidad de apoderado de la vendedora de la estancia.

Sin embargo, los colorados rechazaron esa posibilidad en el entendido que los convocados a la comisión los deciden los integrantes de la investigadora. Con esa respuesta, Cabildo Abierto dio marcha atrás, aceptó votar de todas formas y adelantó que pedirá convocar a Chiesa apenas pueda.

La investigadora indagará sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones y fue impulsada por el diputado colorado Juan Martín Jorge. La denuncia de este legislador permitió conformar una pre investigadora con dos diputados del Frente Amplio y uno del Partido Nacional.

Esa comisión realizó dos informes, uno en mayoría que descartaba la necesidad de una comisión que indagara el tema (moción presentada por el Frente Amplio que no alcanzó los votos) y otro en minoría, del diputado nacionalista Domingo Rielli, que defendía la creación de la investigadora (cosa que se terminó aprobando).

La denuncia de Jorge apuntaba a la falta del quórum en el Instituto Nacional de Colonización a la hora de aprobar la compra en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.

Ese conflicto derivó en otro que terminó con la renuncia del entonces presidente del instituto, Eduardo Viera, por ser colono. La decisión fue tomada por el gobierno luego que desde la oposición cuestionaran al entonces titular de Colonización por “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, algo prohibido por la Constitución.

En la sesión de este miércoles, ya sobre el cierre de la jornada, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Sebastián Valdomir, advirtió a la oposición sobre los efectos indeseados que pueda tener esta investigadora.

"Vamos a votar en contra con total tranquilidad, porque tampoco le tenemos miedo a investigar", dijo.

Y advirtió: "Les digo a todos los partidos ojo con que con esto les salga el tiro por la culata. Porque algunas cosas que hoy no están tan claras...".

Valdomir habló de la "tasación del campo", de "alguna comisión que quedó por el camino" y de los intentos frustrados de concretar "ventas anteriores". "De repente, eso sí sirve. Ojo que no les salga el tiro por la culata", alertó.

Según la moción presentada por la oposición, la investigadora estará integrada por 11 miembros, de los cuales 5 serán del Frente Amplio, 2 del Partido Colorado, 1 del Partido Nacional, 1 de Cabildo Abierto, 1 del Partido Independiente y 1 de Identidad Soberana.

El objeto de la investigadora será indagar en las "presuntas irregularidades" en el Instituto Nacional de Colonización (INC) "en oportunidad de la compra" de la estancia María Dolores. Tendrá plazo para actuar hasta el 11 de junio de 2026.