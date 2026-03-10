Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PARLAMENTO

Colonización: Cabildo Abierto asegura sus votos y finalmente habrá investigadora por la compra de la estancia María Dolores

Casi seis meses después del primer intento, la oposición parece haber logrado juntar los votos necesarios

10 de marzo 2026 - 5:00hs
Camioneta del Instituto Nacional de Colonización en la estancia María Dolores

Foto: Juan Samuelle

Foto: Juan Samuelle

Tras tres postergaciones, la Cámara de Diputados pondrá a votación este miércoles la creación de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización y si todos mantienen las posturas comunicadas –lo que no sucedió en las veces anteriores– la oposición logrará la mayoría necesaria para aprobarla.

“Cabildo Abierto tiene la llave”, repiten una y otra vez los legisladores de los distintos partidos de la coalición sobre si están los votos o no para crear la comisión. Finalmente, el partido de Guido Manini Ríos votará este miércoles junto al resto de los partidos opositores, según confirmó el diputado Álvaro Perrone a El Observador.

Sin embargo, los colorados rechazaron esa posibilidad en el entendido que los convocados a la comisión los deciden los integrantes de la investigadora (que aun no están definidos) y Cabildo Abierto dio marcha atrás, aceptó votar de todas formas y asegura que pedirá convocarlo apenas pueda.

De esta forma, y con los votos asegurados de blancos, colorados, independientes e Identidad Soberana, Diputados aprobará la creación de la comisión que busca indagar sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones.

La investigadora es impulsada por el Partido Colorado y el diputado Juan Martín Jorge fue el denunciante. Esa denuncia hizo que se conformara una preinvestigadora con dos diputados del Frente Amplio y uno del Partido Nacional.

Esa comisión realizó dos informes, uno en mayoría que descarta la necesidad de una comisión que indague el tema y otro en minoría, del diputado nacionalista Domingo Rielli, que defiende la creación de la investigadora.

La denuncia de Jorge apunta a la falta del quórum en el Instituto Nacional de Colonización a la hora de aprobar la compra en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.

Ese conflicto derivó en otro que terminó con la renuncia del entonces presidente del instituto, Eduardo Viera, por ser colono. La decisión fue tomada por el gobierno luego que desde la oposición cuestionaran al entonces titular de Colonización por “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, algo prohibido por la Constitución.

Cuarto intento

Cuando este miércoles se ponga a discusión la creación de la investigadora, será la cuarta vez que el tema esté en el plenario. Las tres anteriores se resolvieron con una postergación acordada por distintos partidos de la oposición con el Frente Amplio.

Primero fue Cabildo Abierto que hizo mayoría con el oficialismo para pasar para después del Presupuesto la discusión. Fue en setiembre de 2025 y pocos días antes el diputado Perrone había tenido un cruce con el colorado Walter Cervini por el uso de la imagen de Manini Ríos durante la interpelación al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño.

Eso, sumado a que la Cámara de Diputados empezaba a tratar el proyecto de Presupuesto, llevaron a los cabildantes a retrasar la votación para diciembre. A fin de año, ningún partido de la oposición estaba convencido de votar por la época y entre todos decidieron postergarlo para febrero.

El lunes 23 de ese mes, la Cámara de Diputados se reunió en sesión extraordinaria para tratar dos temas: el proyecto de lavado de activos y la investigadora por María Dolores. Sin embargo, los blancos se molestaron con el Partido Colorado por votar con el oficialismo dos pasajes del proyecto de lavado que modificaban la LUC y plantearon pasar la discusión sobre la estancia María Dolores para marzo. El Frente Amplio, opositor a la iniciativa, volvió a darle los votos.

Este miércoles, si las posturas se mantienen, estarán los votos necesarios.

Temas:

Colonización Cabildo Abierto Estancia María Dolores partido Colorado

