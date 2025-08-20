"No te pases de vivo" y "¿es una amenaza?": interpelación a Ortuño terminó con un cruce entre Perrone y Cervini

Este miércoles, tras una sesión parlamentaria que duró más de 20 horas, la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , terminó con una fuerte discusión entre los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone , y del Partido Colorado, Walter Cervini .

El cruce entre los legisladores inició cuando Perrone le preguntó a Cervini: "¿Por qué pasaste el video de Manini?" .

Tras esto, y según captaron las cámaras de Telemundo (Canal 12), el diputado colorado le respondió: "No te pases de vivo" .

A estos dichos, el cabildante le retrucó: "Yo aguanto tranquilo, ¿vos pasaste a Manini en el video y te queja de que puse a Adrián Peña? ¿Para qué pasaron a Manini en el video? Dale, no seas tan malo tampoco ".

Ante estas palabras, Cervini le indicó que estaba "por salir" y Perrone le preguntó: "¿Es una amenaza?". El colorado le aseguró que no y luego se levantó la sesión.

La interpelación al ministro de Ambiente finalmente se saldó con una mayoría calificada, gracias a los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, que respalda el rumbo del gobierno tras la cancelación del proyecto Neptuno con el respaldo de 50 votos en 99.

El coordinador de bancada del FA, Mariano Tucci, destacó la "contundencia" de la exposición del ministro de Ambiente junto a su equipo y el directorio de OSE, al remarcar que se habilita la renegociación y el avance de nuevas obras comprometidas en campaña electoral.

El gobierno de Yamandú Orsi dejó por el camino el proyecto Neptuno en el balneario Arazatí de San José, que había sido proyectado por la administración de Luis Lacalle Pou y que constaba de construir una planta potabilizadora que tomara agua del río de la Plata.

En cambio, el actual Ejecutivo planea construir otra planta en Aguas Corrientes, sumando otras obras en el arroyo Solís Chico y el proyecto Casupá.

El ministro había comparecido ante la Comisión de Ambiente, pero Cervini consideró que las explicaciones fueron "insuficientes" y por eso se desembocó en la interpelación de este martes.