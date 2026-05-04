Mides adelanta acciones del Plan Invierno y Civila asegura que el esfuerzo "está dando sus frutos" y "se está notando" en algunas zonas

El Ministerio de Desarrollo (Mides) resolvió adelantar algunas acciones del Plan Invierno que estaban previstas para el próximo 15 de mayo, como el refuerzo en las duplas de captación de personas en situación de calle que recorren las distintas zonas de la capital y el país, además de poner en marcha los centros comunitarios llamados Puertas Abiertas.

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Gonzalo Civila, titular del Mides, señaló en una rueda de prensa que al asumir la cartera contaba con dos o tres camionetas, con una dupla cada una, para captar personas en situación de calle en Montevideo, pero que ahora hay "más de 100 personas desplegadas en todo el territorio".

A esa cifra agregó otras 50 personas que se sumaron recientemente para trabajar en la captación de personas, pero también en los centros Puertas Abiertas, pensados como espacios que funcionan entre las 18 y las 22 horas, hasta que las personas en situación de calle reciban un cupo para asistir a un refugio nocturno.

"Acá realmente hay un esfuerzo que está dando sus frutos. Ya se está notando en algunas zonas de la ciudad este trabajo y lo queremos profundizar", sostuvo el ministro Civila.