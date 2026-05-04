Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / SITUACIÓN DE CALLE

Mides adelanta acciones del Plan Invierno y Civila asegura que el esfuerzo "está dando sus frutos" y "se está notando" en algunas zonas

Civila aseguró que al asumir el ministerio contaba con "dos o tres camionetas" para captar personas en situación de calle y destacó que hoy hay 100 personas trabajando en el tema

4 de mayo de 2026 20:03 hs
Personas en situación de calle. Archivo

Personas en situación de calle. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio de Desarrollo (Mides) resolvió adelantar algunas acciones del Plan Invierno que estaban previstas para el próximo 15 de mayo, como el refuerzo en las duplas de captación de personas en situación de calle que recorren las distintas zonas de la capital y el país, además de poner en marcha los centros comunitarios llamados Puertas Abiertas.

Gonzalo Civila, titular del Mides, señaló en una rueda de prensa que al asumir la cartera contaba con dos o tres camionetas, con una dupla cada una, para captar personas en situación de calle en Montevideo, pero que ahora hay "más de 100 personas desplegadas en todo el territorio".

A esa cifra agregó otras 50 personas que se sumaron recientemente para trabajar en la captación de personas, pero también en los centros Puertas Abiertas, pensados como espacios que funcionan entre las 18 y las 22 horas, hasta que las personas en situación de calle reciban un cupo para asistir a un refugio nocturno.

Más noticias

Situación de calle: Orsi reconoció que lo que se viene haciendo "no termina de resolver el problema" y que medidas apuntan a lo "estructural"

Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno

"Acá realmente hay un esfuerzo que está dando sus frutos. Ya se está notando en algunas zonas de la ciudad este trabajo y lo queremos profundizar", sostuvo el ministro Civila.

El ministro señaló que los trabajadores dedicados a captar personas en situación de calle para que asistan a refugios o centros del Mides recorrerán "distintas zonas de Montevideo", pero, sobre todo, en aquellas donde "hay más densidad" de esta población.

"Ni que hablar las zonas del Municipio B, pero también otras. Además, estamos presentando un nuevo Puertas Abiertas en la zona de Malvín, donde también hay demanda de más presencia del Estado", apuntó.

Las más leídas

"Va a ser el quinto más intenso desde 1950": meteorólogo anticipa inundaciones y evacuados en Uruguay por El Niño

Tres torres, 575 apartamentos y US$ 100 millones de inversión: el megaproyecto de Kopel Sánchez que celebró su lanzamiento con una experiencia inmersiva

La masa de aire polar más intensa del año avanza en la región y anticipa un descenso de temperaturas en Uruguay: los detalles

Alentado por Noruega, Sánchez apuesta a que Uruguay sea "referente" en negociaciones de paz y plantea crear un "consejo asesor" con los expresidentes

Temas

Mides Plan Invierno Civila

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos