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Solucionar el problema de situación de calle con la Ley de Faltas es como "destornillar un tornillo con una sopapa": Mides defendió estrategia en el Parlamento

El ministro aseguró que la herramienta, de todas formas, se está aplicando, pero pidió no depositar demasiadas expectativas en que sirva para solucionar el problema de fondo

17 de abril de 2026 16:06 hs
Personas en situación de calle. Archivo

Personas en situación de calle. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) defendieron la semana pasada en el Parlamento la estrategia adoptada para abordar el problema de las personas en situación de calle, un flanco débil reconocido por el gobierno de Yamandú Orsi que llevó a que se presentaran una serie de medidas.

El ministro Gonzalo Civila asistió a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados a instancias de la diputada blanca Fernanda Auersperg, exjerarca del Mides durante el gobierno pasado y presidenta de la comisión.

Durante su intervención, Civila repasó las principales líneas de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, sobre todo aquellas referidas al Plan 365 —que sustituye al Pla Invierno— y a otras de carácter más "estructural" que buscan atender el problema desde la raíz.

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El ministro insistió —como ha hecho públicamente— en que la cartera está aplicando todas las herramientas que tiene a su disposición, incluyendo algunas de carácter más compulsivo, como la Ley de Faltas, la internación involuntaria o la evacuación obligatoria (aunque esta se ha limitado a los meses del invierno, por ejemplo con la declaración de alerta roja el año pasado).

Orsi Civila

Sin embargo, Civila aclaró que herramientas como la Ley de Faltas son un mero ordenador del espacio público, porque en realidad funcionan como una "puerta giratoria muy fuerte".

"Algunas personas llegaron a ser trasladadas ocho o nueve veces por la Ley de Faltas, en el marco de este operativo (en relación al Operativo Calle aplicado junto al Ministerio del Interior), y esto no es algo nuevo; es algo que ha venido pasando con la Ley de Faltas históricamente, porque son personas que no manifiestan voluntad de entrar al sistema, entran obligadas —digamos— por el operativo", argumentó.

Pese a que Civila dijo que con los últimos operativos se logró retener a algunas personas más en el sistema, cuestionó la eficacia de la herramienta para solucionar el problema de la situación de calle.

"Decir que con la Ley de Faltas vamos a abordar el problema de la intemperie es como decir que vamos a destornillar un tornillo con una sopapa", aseguró.

Y agregó que esos instrumentos están pensados "para otra cosa", aunque esto no quiera decir —subrayó— que "hay que hacerlo".

"Debemos tener claro que depositar ahí la resolución del problema de la intemperie es una falsa expectativa", resumió.

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