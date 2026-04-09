Vecinos de la Aguada aseguran que intentaron alertar al Mides desde el sábado por persona que estaba en situación de calle y que murió

Vecinos de la Aguada , el barrio en el que murió un hombre en situación de calle en la tarde de este martes , intentaron por lo menos desde el sábado contactarse por Whatsapp con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para avisar de un hombre, identificado como "Carlos" y de unos 65 años, que estaba desde hacía días durmiendo en la esquina de Cuareim y Lima.

Según dijeron a El Observador los vecinos de la zona –que mostraron los mensajes enviados al celular dispuesto por el Mides– no hubo respuesta por parte de la cartera a esos planteos.

El hombre sobre el cual los vecinos quisieron dar aviso rondaba la zona desde por lo menos el sábado pasado y tenía como sitio para pernoctar "el murito" de un edificio que está en una de las esquinas de Cuareim y Lima , contaron testigos a El Observador.

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Murió una persona que estaba en situación de calle en el barrio Aguada

Las personas con las que conversó El Observador contaron que intentaron varios contactos con el Whatsapp del (Mides) y en un caso con la Policía, sin obtener respuesta .

Primera denuncia vía WhatsApp de la vecina de 25 años Primera denuncia vía WhatsApp de la vecina de 25 años Foto: El Observador

Una joven de 25 años que vive en el lugar contó que este hombre que fue reportado por los vecinos se instaló en la esquina el sábado a la noche. "Pasó toda la noche pidiendo cigarros y la hora", recordó.

Fue entonces que decidió mandar por primera vez un mensaje a la cartera, teniendo en cuenta el frío que hacía en ese momento. Como no tuvo respuesta, llamó a la Policía el domingo.

"El lunes aparece la Policía de noche, pasan tres patrulleros y uno para", relató la joven. Pero contó que tras un breve diálogo con el hombre, los policías se fueron. Se puso a llover y el hombre seguía ahí.

La joven que habló con El Observador dijo que el martes hizo un nuevo intento de contactarse al Whatsapp del ministerio y que, como tampoco tuvo respuesta, decidió llamar al 0800 de la cartera.

En todos los casos el Whatsapp, que es el que aparece como vía de comunicación en la página del Mides (092 910 000), tenia un solo tick, en lugar de los dos que aparecen cuando el mensaje es recibido.

Segunda denuncia vía WhatsApp de la vecina de 25 años Segunda denuncia vía WhatsApp de la vecina de 25 años Foto: El Observador

Fue entonces que recibió una respuesta. Desde el Mides le aseguraron ese martes que ya existía una denuncia por ese caso y que estaban por concurrir al lugar.

Efectivamente, a los 10 minutos aparecieron dos personas del ministerio a hablar con el hombre que dormía en la esquina. Pero su estado hizo que decidieran llamar a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que prestara asistencia.

La vecina que habló con El Observador dijo que los médicos que llegaron en respuesta estuvieron más de una hora atendiendo al hombre, pero no consiguieron reanimarlo de un infarto.

Denuncia vía WhatsApp de la vecino de 49 años Denuncia vía WhatsApp de la vecino de 49 años Foto: El Observador

Una pareja que vive hace muchos años en el edificio de la Aguada contó, por su parte, que vieron al hombre el lunes a la mañana e intentaron ayudarlo para que evitara la lluvia, pero no tuvieron éxito.

La mujer describió al hombre como alguien que estaba "en una situación muy delicada" y que "no tenía fuerzas para hablar". "Estaba tirado ahí y no comía, tenía un platito al lado de él, como que le habían alcanzado algo de comer".

El Observador contactó en la noche del miércoles al Mides para conocer detalles sobre este caso, pero dijeron no tener detalles sobre la falta de respuesta que alegaron los vecinos e insistieron en que un equipo del Ministerio concurrió al lugar.

Las vías de contacto del Mides

El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con dos vías fundamentales para que la ciudadanía dé aviso de personas que están en situación de calle, a las cuales suele darle difusión y solicitar a la ciudadanía que las utilice para avisar de situaciones que puedan ser relevantes.

Uno es el 0800 8798, un teléfono gratuito. Y el otro es el celular 092 910 000, al cual se solicita contactar mediante mensaje de Whatsapp y que funciona únicamente para Montevideo.

La captación mediante avisos ciudadanos de personas en situación de calle que puedan requerir asistencia es uno de los puntos contenidos en la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que presentó el Mides el martes.

En el apartado referido a este asunto se sostiene: "En Montevideo, una de las estrategias de vinculación del Ministerio de Desarrollo Social se centra en recibir avisos de la ciudadanía y asistir en camioneta al punto de la ciudad en que fue reportada una persona en la intemperie. Este dispositivo funciona durante el Plan Invierno durante todo el día, y luego suspende el turno de la madrugada. Una de las acciones enmarcadas en esta estrategia es que este dispositivo funcione las 24 horas durante todo el año. Esta es una acción que ya se encuentra en ejecución".