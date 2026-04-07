"Da una clara ilusión", dijo Bergara sobre el plan presentado por el gobierno para las personas en situación de calle
El Poder Ejecutivo presentó la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que 42 medidas para la problemática
7 de abril de 2026 18:34 hs
Foto: Intendencia de Montevideo
El intendente de Montevideo Mario Bergara se mostró optimista tras la serie de medidas para personas en situación de calle que anunció el gobierno nacional este martes en la sede de Presidencia de la República.
El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila presentaron la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que contiene 42 medidas, algunas nuevas y otras que ya están en aplicación.
Además, anunciaron que habrá dos ámbitos distintos de coordinación: uno sobre las causas estructurales liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otro sobre la "emergencia" que liderará directamente Presidencia de la República. En ambos espacios participarán distintos organismos del Estado que tienen injerencia en el tema.
Según Bergara, "es abordar un problema integral con múltiples vertientes", dijo en rueda de prensa tras los anuncios. "Una clave es entender bien las particularidades, si es gente que estuvo privada de libertad, con problemas de salud mental o con problemas laborales que está circunstancialmente en calle", agregó el intendente de Montevideo consignado por Telemundo de Canal 12.
"Lo planteado da una clara ilusión de que vamos a estar afrontando todos los organismos, incluidos los gobiernos departamentales, esta estrategia integral para atacar cada uno de estos temas y procurar mitigar el problema, resolver en buena medida el problema para dar ruta de salida a todos quienes terminaron en calle", añadió Bergara.
La Intendencia de Montevideo será "uno de los instrumentos" que estará al servicio de la estrategia nacional, afirmó el intendente capitalino, al tiempo que calificó como "excelente" los anuncios de Civila.
Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno
Entre algunas de las medidas que se detallaron en la conferencia se encuentra la puesta en marcha, en menos de un mes, de una aplicación para reportar situaciones de personas viviendo en la calle, que se sumará a la vía telefónica ya disponible. También se adelantó que el Plan Invierno dejará de llamarse así, porque pasará a ser un Plan 365 aplicado todos los días del año, no solo durante los meses de frío.
Y, entre otras acciones, se anunció la ampliación de programas de vivienda social, buscando que para 2028 haya al menos tres mil personas amparadas en esta modalidad.
Tanto el presidente Orsi como el ministro Civila hicieron hincapié en que otros instrumentos vigentes, como la aplicación de la Ley de Faltas o la internación compulsiva serán utilizadas, sobre todo en aquellos casos en los que no exista voluntad de las personas a participar.
Algunas medidas anunciadas
Plan Invierno pasa a ser Plan 365, que será anunciado todos los diciembre para el año siguiente, de forma tal que cuente con la "planificación adecuada" y tenga en cuenta las distintas "particularidades de cada momento del año". "Da cuenta de una necesidad permanente del país y no solo del invierno", dijo Civila.
Sistema de protección social seguirá migrando hacia atención 24 horas y no nocturna. Civila sostuvo que hoy la atención nocturna representa solo 13% del total. "Entendemos que la respuesta no se necesita solo en la noche", aseguró.
Expansión del sistema de protección social y respuesta de calle a todo el país. El problema dejará de ser tratado como "montevideano". El objetivo es, para 2026, contar con centros en los 18 departamentos del interior (hoy hay en 16, cuando en el gobierno anterior eran 5).
Se escalará la atención terapéutica para abordar situaciones de consumo problemático de sustancias y salud mental. Hoy hay 600 personas en situación de calle que participan en este prorgama. Cambiará, entonces, el concepto de puerta de entrada para pasar a uno "múltiple" y más integrado entre los organismos del Estado.
Se ampliará la cobertura de casas de mitad de camino. Hoy hay 1.400 personas atendidas bajo este régimen.
Se potenciará la capacidad de captación. "Tenemos que seguir potenciando la respuesta, no solo con camionetas, sino caminando". Ya es de 24 horas, dijo Civila.
Lanzamiento de una aplicación para reportar situaciones vinculadas a personas en situación de calle y seguimiento de resolución de casos.
Se reconvertirán plazas de contingencia en viviendas con acompañamiento social. Con esta medida se busca abarcar a tres mil personas para 2028. Será un "cambio histórico en el sistema de atención de personas en situación de calle", aseguró Civila.
Para 2028 se planteará la creación de dos mil puestos de trabajo garantizados para personas en situación de calle.
Seguimiento de personas que egresan del sistema carcelario o de otro tipo de institucionalización. El programa de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que abarcará a 350 privados de libertad funcionará como un piloto. Este plan consiste en asegurar que las personas que vayan a egresar de la cárcel tengan un trabajo, vivienda y acompañamiento asegurado.
Plan piloto en el medio rural denominado "Habitar, convivir y producir". Se crearán comunidades rurales en las que las personas en situación de calle que tengan determinado peril habitarán el espacio pero además lo producirán y trabajarán.