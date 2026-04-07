"Da una clara ilusión", dijo Bergara sobre el plan presentado por el gobierno para las personas en situación de calle

El intendente de Montevideo Mario Bergara se mostró optimista tras la serie de medidas para personas en situación de calle que anunció el gobierno nacional este martes en la sede de Presidencia de la República.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila presentaron la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que contiene 42 medidas , algunas nuevas y otras que ya están en aplicación.

Además, anunciaron que habrá dos ámbitos distintos de coordinación : uno sobre las causas estructurales liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otro sobre la " emergencia " que liderará directamente Presidencia de la República . En ambos espacios participarán distintos organismos del Estado que tienen injerencia en el tema.

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Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno

Según Bergara, "es abordar un problema integral con múltiples vertientes" , dijo en rueda de prensa tras los anuncios. "Una clave es entender bien las particularidades , si es gente que estuvo privada de libertad, con problemas de salud mental o con problemas laborales que está circunstancialmente en calle", agregó el intendente de Montevideo consignado por Telemundo de Canal 12.

"Lo planteado da una clara ilusión de que vamos a estar afrontando todos los organismos, incluidos los gobiernos departamentales, esta estrategia integral para atacar cada uno de estos temas y procurar mitigar el problema, resolver en buena medida el problema para dar ruta de salida a todos quienes terminaron en calle", añadió Bergara.

La Intendencia de Montevideo será "uno de los instrumentos" que estará al servicio de la estrategia nacional, afirmó el intendente capitalino, al tiempo que calificó como "excelente" los anuncios de Civila.

Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno

Gente en situación de calle/pobreza/indigentes Foto: Leonardo Carreño

Entre algunas de las medidas que se detallaron en la conferencia se encuentra la puesta en marcha, en menos de un mes, de una aplicación para reportar situaciones de personas viviendo en la calle, que se sumará a la vía telefónica ya disponible. También se adelantó que el Plan Invierno dejará de llamarse así, porque pasará a ser un Plan 365 aplicado todos los días del año, no solo durante los meses de frío.

Y, entre otras acciones, se anunció la ampliación de programas de vivienda social, buscando que para 2028 haya al menos tres mil personas amparadas en esta modalidad.

Tanto el presidente Orsi como el ministro Civila hicieron hincapié en que otros instrumentos vigentes, como la aplicación de la Ley de Faltas o la internación compulsiva serán utilizadas, sobre todo en aquellos casos en los que no exista voluntad de las personas a participar.

Algunas medidas anunciadas