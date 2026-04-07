Situación de calle: Orsi reconoció que lo que se viene haciendo "no termina de resolver el problema" y que medidas apuntan a lo "estructural"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , presentan este martes en conferencia de prensa la llamada "Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle" .

"Lo que hemos venido haciendo no termina de resolver el problema. Que lo vamos a resolver y vamos a llegar al punto cero, es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo y trabajar muy duro. Hoy vamos a presentar la otra batería de propuestas que apuntan a eso de carácter estructural, quizás logremos frenar el crecimiento y en poco tiempo amortiguar esta situación que nos rompe los ojos y nos rompe el alma", dijo el presidente al inicio de la conferencia, antes de darle la palabra a Civila.

A modo de ejemplo, antes de detallar las medidas que se tomarán, detalló que en 2024 la cantidad de personas que hizo uso de dispositivos de alojamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron 11.251, pero que para 2025 esa cifra había trepado a 13.597, es decir, 20% más.

Disputa por zona de cuidacoches en Pocitos: un hombre en situación de calle terminó apuñalado en Rivera y Obligado

En poco más de dos semanas de operativo, Interior y Mides retiraron a 356 personas en situación de calle

La presentación de esta estrategia era algo que tenía previsto el gobierno que desde agosto del año pasado recogió opiniones de distintos actores de la sociedad civil durante tres meses para tener insumos con los cuales elaborar el plan presentada en esta jornada.

Sin embargo, en los últimos días algunos episodios de violencia que involucraron a personas en situación de calle, así como críticas de dirigentes políticos, incluidos varios del oficialismo, reavivaron el debate sobre el tema.

Este lunes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció que este es "uno de los problemas más grandes" que tiene el gobierno y coincidió en que es una "debilidad".

"Naturalmente, tenemos un problema bastante serio, que tiene distintos componentes. Tiene componentes, primero, del paisaje ciudadano, que se deteriora, problemas de convivencia que se generan, conflictos, dificultades entre ellos, con los vecinos, que además contribuyen a la inseguridad", señaló el secretario de Presidencia en una entrevista con Radio Uruguay.

Por esta razón, Sánchez dijo que el gobierno tendrá que trabajar a dos velocidades: por un lado, atacando las cuestiones estructurales del problema y, por el otro, combatiendo la "emergencia" de la situación.

La presentación del programa se enmarca además en la citación de Civila a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados por parte de la oposición.

El llamado, realizado por la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, será para conocer los "planes, las acciones y las metas concretas que hay" en cuanto a las personas en situación de calle, explicó la legisladora en rueda de prensa.