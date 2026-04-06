Gobierno presenta este martes estrategia para combatir "punto débil" de cantidad de personas en situación de calle

Este martes el presidente Yamandú Orsi presentará junto al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila , la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle , un punto débil que el gobierno ha reconocido tener .

Como preámbulo a esta presentación, este lunes Orsi se reunió con Civila, pero también con el ministro del Interior, Carlos Negro, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y autoridades de ASSE, informó Subrayado.

La presentación de esta estrategia era algo que tenía previsto el gobierno, que desde agosto del año pasado recogió opiniones de distintos actores de la sociedad civil durante tres meses para tener insumos con los cuales elaborar la estrategia que se presentará este martes.

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Sin embargo, en los últimos días algunos episodios de violencia que involucraron a personas en situación de calle , así como críticas de dirigentes políticos , incluidos varios del oficialismo, reavivaron el debate sobre el tema .

Gente en situación de calle/pobreza/indigentes Foto: Leonardo Carreño

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Julieta Sierra, por ejemplo, dijo la semana pasada a Informativo Sarandí que las personas en situación de calle son el "punto más débil" del gobierno.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció en una entrevista con Desayunos Informales que lo que el gobierno está haciendo "no es suficiente" y "no está funcionando" porque da la "impresión" de que el problema "se ha incrementado" y que la situación "se ha empeorado en un corto tiempo". "Se manejan cifras que hace dos o tres años parecían imposibles", aseguró.

Rafael Michelini, dirigente político e integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, también se expresó públicamente al respecto y dijo que las personas que duermen en la calle hieren su "sensibilidad". Michelini pidió al gobierno actuar cuanto antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MicheliniRafael/status/2038600866962280467&partner=&hide_thread=false Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Se que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora! — Rafael Michelini (@MicheliniRafael) March 30, 2026

El último censo disponible sobre personas en situación de calle se realizó en 2023, durante la administración de Luis Lacalle Pou, y arrojó una cifra de 2.755 personas en situación de calle en Montevideo, entre 1.395 atendidas en refugios y 1.360 que estaban a la intemperie. La cifra supuso un aumento de 24% respecto a la última medición que estaba disponible, de 2021.

Desde entonces, sin embargo, no se volvió a hacer un censo a esta población, pero desde el Mides señalaron a distintos medios de comunicación en las últimas horas que aumentó 50% la cantidad de personas atendidas en centros de 24 horas, pasando de 5.500 en marzo de 2025 a 8.266, según informó El País.

Las medidas que presentará el gobierno

Alejandro Sánchez El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Este lunes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció que este es "uno de los problemas más grandes" que tiene el gobierno y coincidió en que es una "debilidad".

"Naturalmente, tenemos un problema bastante serio, que tiene distintos componentes. Tiene componentes, primero, del paisaje ciudadano, que se deteriora, problemas de convivencia que se generan, conflictos, dificultades entre ellos, con los vecinos, que además contribuye a la inseguridad", señaló el secretario de Presidencia en una entrevista con Radio Uruguay.

Y reconoció que muchos ciudadanos se sienten "inseguros" a la hora de salir y caminar por la ciudad producto de la cantidad de personas que hay viviendo en la calle.

También ahondó sobre las causas "bastante documentadas" que hay detrás de este problema, que incluyen situaciones de consumo problemático de drogas, problemas de salud mental y de desvinculación, esto último asociado al egreso del sistema carcelario.

Por esta razón, Sánchez dijo que el gobierno tendrá que trabajar a dos velocidades: por un lado atacando las cuestiones estructurales del problema y, por el otro, combatiendo la "emergencia" de la situación.

"Si no tenés una política integral es muy difícil resolver este problema, además de que es un problema global en las grandes ciudades de Europa. No es una excusa", dijo y argumentó que los problemas de "desvinculación" se dan en sociedades de todo el mundo.

Sánchez aseguró que la propuesta que presentará el gobierno incluirá programas de vivienda social para aplicar en aquellos casos de personas que puedan ser reubicadas y vivir en comunidad con otras tres, cuatro o cinco personas y un "mínimo acompañamiento terapéutico".

Otras deberán ser derivadas a "programas terapéuticos" para tratar sus adicciones y otras atendidas por "centros de salud mental".

"La idea es presentar una batería de propuestas que, por un lado, va a tener: la emergencia, la urgencia, de decir cómo nosotros logramos resolver el problema de que la gente no esté en la calle, sino en otro lugar. Y cómo nosotros trabajamos en una política de clasificación que pueda resolver los problemas más estructurales", resumió.

A raíz de esto último, indicó que otra medida será adelantarse al egreso de las personas del sistema carcelario para evitar que terminen en la calle. "Hoy sabemos cuándo una persona va a salir de la cárcel, porque está detenida, tiene una pena y en determinado momento va a egresar", señaló.

Por último, Sánchez cuestionó a los correligionarios que han atacado a Civila, como el caso de Michelini. "Es fácil decir que la culpa es de Civila, encontrar un chivo expiatorio para decir que la culpa la tiene aquel (...) ¿Y qué propuesta hizo Michelini? Es un dirigente político, integra el Secretariado... ¿Qué propuesta hizo su sector?", se preguntó.