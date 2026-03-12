Vecinos de Punta Carretas denuncian amenazas de cuidacoches, el mismo que había sido detenido por apedrear una camioneta

Vecinos de Punta Carretas se manifestaron en las últimas horas denunciando actitudes violentas y episodios de inseguridad generadas por un cuidacoches de la zona , el mismo que fue detenido días atrás por apedrear una camioneta . Los residentes aseguran que el hombre ha protagonizado amenazas, agresiones y disturbios.

La concentración se realizó en la noche de ayer y allí las personas aseguraron que el individuo genera "temor" en la vida cotidiana del barrio .

" En los últimos meses, el consumo lo ha transformado totalmente. Se ha vuelto una persona violenta . Él está absolutamente seguro de que es impune a la autoridad", apuntó una vecina en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Según relató, el propio cuidacoches asegura que no tendrá consecuencias judiciales. "Él dice: 'yo en la cárcel consigo todo, a mí no me agarran'. Es verdad, se escapa. Lo llevan a un hospital para hacerle limpieza porque lo agarran con coma y él se escapa porque la Fiscalía no autoriza custodia ", sostuvo.

Tras esto, cuestionó el accionar de la Fiscalía en el caso y criticó que hasta el momento la Justicia no ha condenado al hombre.

Otra vecina relató al consignado medio que fue amenazada por el hombre mientras paseaba a su perro. "Me dijo que me iba a matar a mí y a mi perro mientras afilaba objetos punzantes", contó.

Incidente violento con cuidacoches en Parque Rodó

Este cuidacoche es el mismo que días atrás protagonizó un incidente violento en el Parque Rodó, donde apadreó una camioneta estacionada en Maggiolo y Benito Nardone.

El hecho se conoció mediante un video de redes sociales donde se veía al hombre a los gritos y tomando piedras de la calle para tirarle a la camioneta.

"¡A vos no te importa lo que yo haga!", se escucha que le grita a una mujer que se acercó para pedirle que se detuviera. "El que va a pagar con cárcel voy a ser yo, no vas a ser vos, amiga".

"Te la voy a romper toda a la camioneta", se le escucha gritar también y preguntar a otra persona: "¿Vas a pagar vos?".

Se trata de un hombre de 34 años con seis antecedentes penales, según lo detallado por las autoridades. Tras protagonizar este hecho, el hombre había sido detenido. Sin embargo, y según denunciaron vecinos, este habría vuelto a la zona en las últimas horas.