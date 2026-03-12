El Santiago Bernabeu pica en punta para ser sede de la Finalissima, pero la AFA se opone: los detalles

La sede de la próxima Finalissima está próximo a definirse y todo parece indicar que el Santiago Bernabéu , estadio del Real Madrid , será el recinto que albergue el encuentro entre España y Argentina , campeones de la Eurocopa y Copa América 2024 respectivamente, aunque la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) se opone .

Lo que es un hecho es que el encuentro no se disputará en Qatar , en el estadio Lusail donde se jugó la final del último Mundial, debido a los conflictos bélicos a los que está sometido dicho país. Por ende, la UEFA presentó al estadio Santiago Bernabéu como sede y todo parece indicar que se podría hacer oficial en las próximas horas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por contrato, dos ediciones de la Finalissima las comercializa UEFA y dos Conmebol . Para esta edición, el ente regulador del fútbol europeo optó por venderla a Qatar (por eso se iba a jugar allí) y por la guerra se renegoció y se determinó que se dispute en Europa .

Ante esta situación y el corto período de tiempo que hay hasta el 27 de marzo, cuando está pautado el partido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso ante la UEFA el Santiago Bernabeu para no depender de otro país y que la sede se apruebe rápido para así evitar algún imprevisto que pueda surgir.

000-33u382a-jpg..webp Santiago Bernabeu, candidato a ser sede de la Finalissima AFP

Cabe destacar que las otras opciones que se barajaban era el estadio Da Luz del Benfica, en Portugal, y el estadio Olímpico de Roma de Italia. Por eso Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ofreció el Bernabéu para cerrar el tema y pactar la sede para la Finalissima.

Sin embargo la Conmebol, por supuesto que en conjunto con la AFA, aún no aceptó la propuesta, ya que la Asociación del Fútbol Argentino reniega a la posibilidad de que La Roja sea local cuando la Finalissima se disputa en país y estadio neutral, como sucedió en 2022 entre Argentina e Italia que se disputó en Wembley, Londres.

Otras opciones que habían sido consideradas en su momento fueron el estadio Wembley nuevamente, que fue descartada porque Inglaterra y la selección uruguaya se enfrentan en un amistoso internacional -con entradas ya vendidas- y el Hard Rock Stadium, que tampoco prosperó ya que se disputará el Miami Open.