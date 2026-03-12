"Desde el Estado no lo pudimos impedir", reconoció Orsi tras el "espantoso" asesinato de Jonathan Correa

El presidente de la República, Yamandú Orsi , calificó este jueves como " espantoso " el asesinato de Jonathan Correa , el adolescente de 15 años que murió tras ser golpeado por su padre en el barrio Flor de Maroñas , en Montevideo.

El mandatario expresó conmoción por el caso y planteó interrogantes sobre la actuación del Estado ante el hecho.

" Es espantoso, terrible desde varias dimensiones. La muerte de un niño nos parte el corazón ", expresó el mandatario en rueda de prensa, y agregó: "Lo negativo es cómo desde el Estado no lo pudimos impedir".

"Cuando hay un desenlace de este tipo, lo más probable es que desde atrás haya habido una historia tan terrible como real ", apuntó.

Tras el crimen, el Ministerio del Interior y la Justicia iniciaron investigaciones administrativas para determinar si hubo fallas en los protocolos o en la intervención de los organismos del Estado.

Orsi explicó que el objetivo es identificar qué ocurrió y evaluar responsabilidades. "Acá se está investigando por parte de distintos organismos del Estado cuáles fueron los errores", afirmó.

El mandatario indicó que los resultados de esas investigaciones permitirán conocer si hubo fallas en la respuesta institucional o carencias en los recursos disponibles.

El presidente también subrayó que estos casos obligan a revisar el funcionamiento del sistema de protección.

"Cuando nos pasa algo así hay que buscar las responsabilidades, pero no con la intención de sancionar solamente, que también tiene que pasar, sino de darnos cuenta si nos están faltando recursos o si algo del protocolo no quedó claro", explicó.

"Mi sensación es que tenemos mecanismos, pero no siempre se actúa con la velocidad o fuerza que se necesita. Evidentemente, es un llamado a la reflexión de todos nosotros", añadió después.

Sobre el cierre de su oratoria del tema, el mandatario reiteró que, a su entender, el problema no pasa por un tema de protocolos y señaló la necesidad de "hacerse cargo".

"Sabemos que hay un volumen de trabajo en algunas áreas que es enorme, pero no hay que bajar los brazos", cerró.

La postura del ministro Negro

En esta misma línea estuvo el ministro del Interior, Carlos Negro, que en rueda de prensa este miércoles afirmó que Uruguay cuenta con los instrumentos necesarios para trabajar en la protección de niños y adolescentes.

"Tenemos los instrumentos legales necesarios, tenemos también las instituciones que están encargadas de la responsabilidad y cuidado de las infancias, tenemos todos los mecanismos aptos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos", afirmó.

En ese sentido, subrayó que el desafío está en garantizar que esos mecanismos operen de forma efectiva.

"Tenemos que estar atentos para que esos mecanismos efectivamente funcionen", agregó.

En su oratoria, el jerarca de Interior reconoció también que "el Estado todo, falló" en el caso de Jonathan.

"Tenemos que hacer un reconocimiento de esas fallas en los controles. Tenemos que, seguramente, asumir las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar las conclusiones", sostuvo.

Desde el gobierno, quien también se refirió a este hecho fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que en el programa Arriba Gente (Canal 10) apuntó a fallas en una "normativa que evidentemente no está funcionando".

"Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien. Independientemente de este caso, porque también tuvimos otro caso en Mercedes el año pasado", aseveró.