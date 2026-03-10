Caso Jonathan Correa: golpes del padre le generaron colapso en los intestinos; luego lo golpeó en la cabeza

El crimen del adolescente de 15 años, Jonathan Correa , perpetrado por su padre, Jonathan Calero de 34 , conmociona al barrio Flor de Maroñas.

El hombre, que hoy se encuentra detenido en prisión preventiva imputado por delitos de homicidio agravado y violencia doméstica, empezó a dar palizas a su hijo a los dos años, según registros policiales de los que informó Montevideo Portal. La primera denuncia fue la de un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) al que asistía el por entonces niño, cuando apareció con moretones al llegar desde su casa.

Según la pericia forense, de la que informó Montevideo Portal, la golpiza en el vientre de Jonathan provocó que sus intestinos colapsaran antes de morir. En un estado de agonía, intentó salir corriendo, pero en ese momento su padre le dio con un palo en la cabeza, lo que funcionó como una especie de golpe de gracia.

Además, según informó El País, del informe forense también se desprende que Jonathan fue lastimado con "un cable o un cinturón", y que eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado".

El padre fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y un delito de homicidio especialmente agravado.

Entre 2013 y 2025, se registraron 14 denuncias. La última fue la de la UTU de Flor de Maroñas, a la que Jonathan asistía y donde se había ganado una beca para poder estudiar francés.

“Hay una denuncia presentada el año pasado por situaciones de violencia. Se presentó en los lugares donde se debe presentar y no tuvo una resolución esperada”, cruzó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, en diálogo con Telenoche y quien aseguró sentir “mucha tristeza” y “bronca” por el desenlace.

¿Cómo fue el crimen de Jonathan Correa?

La familia del menor informó que sobre las 21 hrs del jueves hubo una discusión familiar y que el padre lo puso en penitencia mirando una pared. Luego, le permitieron usar videojuegos en la computadora y alrededor de las 23 hrs, todos se fueron a dormir. Según la madre, se despertó a las tres de la madrugada del viernes y vio que su hijo no estaba.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió en la madrugada del viernes, sobre la hora 4 am. Fue el propio Calero quien señaló que el menor había sido encontrado en una cuneta.

Cuando los policías llegaron al lugar, intentaron hacer trabajos de reanimación, sin resultados. La emergencia constató su muerte en el lugar.

La abuela de Jonathan declaró ante el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que su nieto presentaba hematomas visibles en el rostro y en varias partes del cuerpo. Los familiares reafirmaron que el adolescente era víctima de maltratos físicos a diarios de parte de su padre.

En la noche del sábado, la madre del adolescente fue víctima de una golpiza en el barrio. La Jefatura de Policía de Montevideo informó que la mujer fue agredida dentro de su casa. El comunicado indica que la víctima "se encontraba en su domicilio” y vio a “10 individuos intentando ingresar a su predio". Llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron, "la encontraron golpeada y lastimada".