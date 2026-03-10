Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente fatal en Lavalleja: un joven de 20 años murió tras chocar en su moto contra un auto

El accidente tuvo lugar en las calles José Batlle y Ordóñez, esquina Santiago Vázquez, sobre las 22:05 horas del lunes

10 de marzo 2026 - 12:55hs
Un joven murió en un accidente

Un joven de 20 años murió esta madrugada luego de sufrir un accidente de tránsito en Minas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Lavalleja en un comunicado.

El accidente tuvo lugar en las calles José Batlle y Ordóñez esquina Santiago Vázquez, sobre las 22 horas del lunes.

La víctima se encontraba circulando en su moto por la calle Santiago Vázquez cuando, en la intersección con José Batlle y Ordóñez, terminó chocando con la parte lateral de un auto que circulaba por esa calle, sufriendo varias heridas.

Desde la Policía aseguran que ambos vehículos se desplazaban en "sentido reglamentario".

El auto era conducido por un hombre de 37 años, del que el informe de la Policía no aportó mayores datos sobre su estado de salud.

Producto de las heridas del motociclista, fue trasladado hacia un centro médico cercano donde permaneció internado en CTI hasta su muerte.

En la escena del accidente trabajó personal de Policía Científica, junto a efectivos de la Seccional 1ª, bajo órdenes de la Fiscalía de Turno.

