El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Newcastle United y Chelsea tienen competencia por Darwin Núñez, ya que también es pretendido por otros dos grandes de Europa

El delantero uruguayo está impedido de jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita y volverá a una cancha el 27 de marzo con la celeste ante Inglaterra

10 de marzo 2026 - 14:06hs
Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

FOTO: AFP

El delantero uruguayo Darwin Núñez es uno de los futbolistas por los que están interesados Chelsea y Newcastle United de Inglaterra, por lo que puede puede regresar a Inglaterra tras jugar y ser campeón con Liverpool. Pero también se sumaron en las últimas horas los intereses de Atlético de Madrid de España y Juventus de Italia.

Los blues son uno de los equipos más goleadores de la Premier League esta temporada y los actuales campeones del mundo de clubes.

Vale recordar que el futbolista, quien no puede jugar en Al-Hilal por el torneo local debido a que el técnico Simone Inzaghi prefirió colocar en la lista de extranjeros al recién contratado, Karim Benzema, solo puede hacerlo por la Champions League de Asia.

El viejo interés de Atlético de Madrid y ahora también Juventus

El problema principal que atraviesa Darwin Núñez es que está impedido de jugar.

Lo iba a hacer el martes 3 de marzo y este martes 10 ante Al-Sadd de Qatar por la Champions League de Asia, pero la Confederación Asiática de Fútbol suspendió la actividad por el enfrentamiento bélico en Medio Oriente, por lo que ahora deberá esperar al 27 de marzo para jugar con la selección uruguaya en Wembley contra Inglaterra.

Los medios ingleses por estos días informan del interés que tienen Atlético de Madrid del Cholo Simeone -que hace tiempo que busca contar con el futbolista-, al que se suma también Juventus del calcio italiano.

"Newcastle y Chelsea se enfrentan a una fuerte oposición ante el posible traspaso del exdelantero de Liverpool, Darwin Núñez", informaron.

Según Pete O'Rourke, de Football Insider, Atlético de Madrid y Juventus se han unido a Newcastle y a Chelsea para vigilar la disponibilidad de Núñez, y Newcastle pierde terreno en la carrera por el regreso del delantero a la Premier League.

Darwin Núñez Al Hilal Europa Inglaterra Chelsea Newcastle Atlético de Madrid Juventus

