El club gigante de la Premier League de Inglaterra que mostró interés en contratar a Darwin Núñez en julio próximo

El delantero uruguayo Darwin Núñez es uno de los jugadores por los que está interesado Chelsea de Inglaterra, además de otros clubes de la Premier League de ese país que también pretenden al futbolista, que puede retornar al Reino Unido tras defender y ser campeón con Liverpool, ya que lo quieren en julio próximo.

Los blues son uno de los equipos más goleadores de la Premier League esta temporada. Solo los dos mejores equipos, Arsenal y Manchester City, anotaron más de sus 53 goles, y el actual campeón del mundo de clubes.

El fichaje del delantero Joao Pedro el pasado junio ha sido una revelación para Chelsea últimamente, mientras que su compañero número 9, Liam Delap, ha decepcionado y podría no durar más allá de su primer año.

Por lo tanto, los blues están a la caza de nuevos delanteros y han identificado un objetivo sorpresa: Darwin Núñez.

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa igualmente permanece en Arabia Saudita, pese a las bombas que cayeron en la embajada de Estados Unidos en la ciudad en la que vive.

Cabe destacar que Darwin Núñez, quien no puede jugar en Al-Hilal por el torneo local debido a que el técnico Simone Inzaghi prefirió colocar en la lista de extranjeros al recién contratado, Karim Benzema, solo puede hacerlo por la Champions League de Asia.

Chelsea con Darwin Núñez en la mira

Según diferentes medios de Inglaterra, Chelsea está mostrando un interés sorprendente en Darwin Núñez quien fue una figura con idas y vueltas en la Premier League cuando jugaba para Liverpool, marcando buenos goles y fallando ocasiones importantes.

Newcastle United también es un fuerte pretendiente, y las posibilidades de que el uruguayo regrese a Inglaterra, donde marcó 40 goles con el Liverpool, parecen estar aumentando.

Se cree que el propio jugador de 26 años está interesado en regresar, donde podría tener varias opciones.

Chelsea lleva tiempo interesado en Núñez y todavía lo ve como alguien que aportará chispa y profundidad a la delantera.

El uruguayo está considerando su futuro en Medio Oriente, y poco después, Marcel Desailly, campeón con los blues de la Supercopa Europea y con Francia de la Eurocopa, lo recomendó para Chelsea.

El exzaguero central de Chelsea declaró: “De hecho, recomendaría a (Darwin) Núñez para Chelsea. Es un muy buen jugador, un jugador inteligente; solo necesita el entorno adecuado para rendir. Cuando Liverpool identificó su potencial, sabían lo que tenían estadísticamente”.