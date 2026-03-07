Portugal: Rodrigo Zalazar puso una asistencia y le dio el empate en la hora al Braga contra el Sporting de Maximiliano Araújo

El uruguayo Rodrigo Zalazar fue la figura del empate 2-2 entre su Sporting Braga y el Sporting Lisboa por la Liga de Portugal , con una asistencia y el gol que le dio el punto sobre la hora a su equipo.

Zalazar jugó desde el arranque en el ataque el Braga , y tuvo en frente a Maximiliano Araújo , que también disputó todo el encuentro como lateral izquierdo .

Sporting comenzó ganando el encuentro a los 22 minutos del primer tiempo , con un gol de cabeza de Gonzalo Inacio . Doce minutos después Braga encontró el empate: Zalazar recibió un cambio de frente en la banda izquierda y se sacó a su marcador con el primer control, para luego dejar solo a Ricardo Horta en medio del área, que puso el 1-1.

Cuando estaba por terminar el primer tiempo, el colombiano Luis Suárez puso el 2-1 para el Sporting de penal. Braga buscó el empate durante todo el segundo tiempo, y lo encontró en una de las últimas jugadas del encuentro.

Una mano en el área del Sporting a los 92 minutos fue cobrada por el árbitro Miguel Bertolo Nogueira, y Zalazar asumió la responsabilidad del penal. El uruguayo metió un potente derechazo al palo izquierdo del arquero Rui Silva y puso el 2-2 definitivo.

El centrocampista vive la mejor temporada de su carrera. Lleva 21 goles en 38 partidos, 14 de ellos en la Liga de Portugal, en la que es el cuarto máximo goleador (el primero es Luis Suárez con 23 tantos).

Con el empate, Sporting se mantiene como segundo en la Liga de Portugal con 62 puntos, a tres del Porto, mientras que Braga está cuarto con 46 unidades, lejos del Benfica, tercero con 58 puntos.