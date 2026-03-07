El durísimo accidente de Max Verstappen en la clasificación en el Gran Premio de Australia: mira el video

Max Verstappen , piloto neerlandés de Red Bull , fue protagonista duranta la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia , la primera fecha del calendario de la Fórmula 1 , al sufrir un duro accidente contra el muro mientras intentaba completar su primera vuelta cronometrada en la primera ronda de la Qualy.

Cuando ocurrió el incidente restaban 7 minutos para el final y la clasificación se frenó, ya que apareció la bandera roja. En su primera temporada desde que dejó de ser el campeón del mundo, el tetracampeón mundial largará desde el fondo de la parrilla en el primer Gran Premio de la temporada 2026, la nueva era de la F1.

Más allá de los daños que sufrió su auto, el piloto de Red Bull no sufrió lesiones más que un dolor en las muñecas. "Se bloqueó en la parte trasera. Fantástico" , explicó molesto por lo ocurrido, una vez que salió del monoplaza por sus propios medios.

"El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido algo así. Es todo complejísimo. No ha sido divertido pilotar y, la verdad, es como ir un poco en contra de todos tus instintos como piloto", declaró Verstappen en zona mixta posteriormente.

La parrilla de largada del GP de Australia, con Max Verstappen en el final

Junto a Verstappen, en la Q1 quedaron afuera el español Fernando Alonso, Checo Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Carlos Sainz. Estos últimos dos no salieron a la pista por problemas en sus autos.

George Russell, piloto inglés de Mercedes, se quedó con la primera pole position de la temporada y largará desde la primera posición por delante de su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, e Isak Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull.

F1 Parrilla de salida del GP de Australia @F1

En paralelo, el argentino Franco Colapinto (Alpine) consiguió alcanzar la 16ª posición tras colarse en los últimos instantes en la Q2 a costa de Fernando Alonso (17º).