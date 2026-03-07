Javier Mascherano brindó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y Donald Trump

Javier Mascherano , el actual entrenador argentino del Inter Miami , habló en conferencia de prensa en vísperas del duelo ante el DC United y se refirió a la reciente visita del plantel, encabezado por Lionel Messi y con la presencia de Luis Suárez , a la Casa Blanca y al presidente de los Estados Unidos , Donald Trump .

El entrenador argentino, integrante del cuerpo técnico del club campeón de la MLS, describió el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un acto organizado con antelación y sin mayores sorpresas.

"Pensé que íbamos a hablar de fútbol, pero bueno, no tengo suerte", comenzó bromeando Mascherano en la conferencia, ya que la primera pregunta fue sobre este acontecimiento y no sobre el encuentro por la MLS.

" Vinimos y cumplimos con algo protocolar, que es prácticamente una tradición, de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho, justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington. Estuvimos ahí un par de horas, conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca, no mucho, lo que se podía. El contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso ", explicó el entrenador del Inter Miami.

20260305 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Foto por ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Inter Miami's Uruguayan forward Luis Suarez smiles as he listen to US President Donald Trump speak during an event honoring the winners of the 2025 Major League Soccer Cup, Luis Suárez y Donald Trump Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

La ceremonia se desarrolló en Washington, donde el plantel del Inter Miami se trasladó tras consagrarse en la última edición de la Major League Soccer. La agenda incluyó un recorrido limitado por las instalaciones emblemáticas de la Casa Blanca y la tradicional recepción por parte del presidente de los Estados Unidos.

En su discurso, Trumpo dijo: "Es un privilegio especial para mí decir algo que ningún presidente americano tuvo la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi".

Durante la jornada, Lionel Messi encabezó al grupo, acompañado por figuras como Jorge Mas y Rodrigo De Paul. En el momento central del evento, el presidente Trump recibió a los futbolistas y al cuerpo técnico en el Salón Este, donde se realizó la entrega de obsequios protocolares.