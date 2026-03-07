6 espectaculares museos que se inauguran este año y que buscan replicar el "efecto Bilbao"

El museo es parte de un complejo de cuatro y media hectáreas con un parque al aire libre, anfiteatro, jardín colgante y fuente en cascada. Getty Images

No es coincidencia que este museo en Los Ángeles, California, parezca sacado de la película Star Wars. Getty Images

Los museos van en ascenso. En el transcurso de este año, una nueva ola de centros culturales monumentales estarán redefiniendo el panorama de varias ciudades desde Chicago hasta Asia Central.

Aunque varían ampliamente en sus dimensiones, estos edificios -algunos diseñados por arquitectos renombrados- muestran cómo los museos pueden ayudar a redefinir una ciudad al tiempo que atraen visitantes de todas partes del globo. El fenómeno incluso tiene un nombre: el "efecto Bilbao", que describe cómo el turismo se disparó en esa ciudad española después de la inauguración de su museo Guggenheim en 1997.

Este año, los planificadores de museos esperan recrear esa magia con otro nuevo Guggenheim, a la par de otras inauguraciones ambiciosas.

Aquí tienes algunos destacados museos nuevos que valen la pena visitar, desde el más reciente paraje de arte moderno y contemporáneo en Europa hasta el espectacular diseño póstumo de la eminencia de la arquitectura Frank Gehry.

El Museo Lucas de Arte Narrativo, Los Ángeles

Getty Images El museo es parte de un complejo de cuatro y media hectáreas con un parque al aire libre, anfiteatro, jardín colgante y fuente en cascada.

Diseñado como un gigantesco platillo volador, el más nuevo centro cultural parece algo que el creador de Star Wars George Lucas pudo haber incluido en una de sus películas.

No es coincidencia, el epónimo Museo Lucas de Arte Narrativo fue fundado por el destacado director y su esposa Mellody Hobson, e incluirá utilería y vestuario de su amada saga de ciencia ficción cuando se inaugure en septiembre. Pero el museo abarca mucho más que el cine.

Dedicado al arte narrativo, la construcción del museo costó US$1.000 millones y hará uso de una colección de más de 40.000 piezas, incluyendo obras de los pintores Norman Rockwell, Frida Khalo y Diego Rivera, así como de la escritora e ilustradora Beatrix Potter.

Otras piezas son el legendario artista de cómics Jack Kirby, cocreador de mucho del universo de los comics Marvel, y R Crumb, cuyas historietas alternativas encontraron adeptos en las décadas de los 60 y 70. Igualmente representados están: el artista Ralph McQuarrie, que diseñó la estética original de Star Wars, incluyendo a Darth Vader y los robots C-3PO y R2-D2.

El museo de cinco pisos y casi 28.000 m2 provee un gran escenario para las exposiciones y cuenta con dos teatros. Ubicado en el Parque de Exposiciones en el sur de Los Ángeles, lugar de algunos de los museos más visitados de la ciudad y del Coliseo Conmemorativo de Los Ángeles, el edificio es parte de un campus de cuatro y media hectáreas con un parque al aire libre, anfiteatro, jardín colgante y fuente en cascada.

También en Los Ángeles: en la primavera de 2026 abrirá Dataland, dedicado al arte generado por la inteligencia artificial.

Guggenheim Abu Dabi, EAU

Getty Images El diseño del Guggenheim Abu Dabi parece sacado de la tierra del Mago de Oz.

Desde la inauguración en 1959 del icónico edificio en espiral de Frank Lloyd Wright en Nueva York, los museos de la Fundación Guggenheim han combinado la exuberancia arquitectónica con el arte. El centro más reciente, diseñado por Frank Gehry, que murió en diciembre, es otro espectáculo visual.

El Guggenheim Abu Dabi, de casi 42.000 m2 esboza a los visitantes un croquis sacado de la tierra del Mago de Oz, un empinado despliegue de hojas y velas de metal. En lugar de ser un solo edificio, son varias galerías conectadas por puentes y pasarelas de cristal.

El crítico, curador y profesor de arquitectura Aaron Betsky, que colaboró con Gehry, afirma que el edificio de US$1.000 millones quedará como uno de los grandes monumentos culturales del fallecido arquitecto. Demuestra "su capacidad de crear formas que a primera vista parecen un desorden de cosas pero tras un examen más detallado son cuidadosamente controladas y complejas".

Ubicado en la isla Saadiyat cerca del centro de Abu Dabi, el nuevo museo (que abrirá sus puertas este año sin fecha confirmada), consolida un distrito cultural que incluye una sucursal del Louvre de París. Ayuda a cimentar la ciudad como un destino cultural para viajeros, indica Betsky.

Las exposiciones resaltarán artistas desde los 1960 hasta el presente, incluyendo los pesos pesados como Jackson Pollock, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. Pero el museo planea enfocarse en artistas del oeste y sur de Asia, así como del norte de África. Los concurrentes pueden esperar obras monumentales e instalaciones particulares del lugar.

Otra novedad en Abu Dabi: el Museo Nacional Zayed, que exhibe galerías sobre la historia, cultura y arqueología del país, inaugurado en diciembre.

Centro Cultural Larrakia, Darwin

Centro Cultural Larrakia/Rossi Architects/Susan Dugdale & Associates

El Centro Cultural Larrakia es un impactante museo nuevo que se inaugurará en septiembre en Darwin, capital del Territorio Norte de Australia. El edificio frente al puerto tiene un techo diseñado como un ave en vuelo, que evoca un espíritu ancestral. Construido sobre un terreno sagrado para el pueblo indígena larrakia, es el más reciente ejemplo de un cambio de museos sobre pueblos nativos a museos propiedad de y manejados por ellos.

Los larrakia, que han vivido en la región por decenas de miles de años, han estado desarrollando el proyecto durante décadas. "El centro será un lugar de revelación de la verdad, aprendizaje y celebración", expresó en un comunicado Malarndirri McCarthy, ministra de Indígenas de Australia. Se espera que los visitantes vengan al museo antes de salir a explorar otros sitios indígenas en la región con lazos culturales a los larrakia, como el Parque Nacional Kakadu y las islas Tiwi.

El centro, que costó US$42 millones abrirá en septiembre y expondrá artefactos tradicionales y ceremoniales, algunos de los cuales fueron repatriados recientemente. El años pasado, el museo Fowler de la Universidad de California, Los Ángeles, devolvió una cinta de dientes de canguro y unas puntas de lanza de vidrio que fueron adquiridas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Unos meses después, ancianos larrakia viajaron a Inglaterra para reclamar 33 lanzas, lanza dardos y un garrote del Museo y Galería de Arte de Bristol.

Además de las galerías y estudios de arte, el centro tendrá dos auditorios al aire libre con áreas para pintura con arena y rituales de aguasal y espacios para enseñar la cultura larrakia. También contará con un restaurante que preparará sabores indígenas y una tienda de artesanías larrakia.

También en Australia: A finales de año, Sídney dará la bienvenida a Powerhouse Parramatta, un centro de arte, diseño, ciencia y tecnología que serán el mayor museo en Nueva Gales del Sur.

Centro Presidencial Obama, Chicago

Getty Images Las paredes del Centro Presidencial Obama incluyen el texto de un discurso famoso del expresidente.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama vuelve a ser el centro de atención con el Centro Presidencial Obama que no sólo honra su legado, sino se enfoca en impulsar el vecino sector sureño de Chicago, donde su esposa Michelle se crio.

El complejo de unos 77.000 m2, diseñado por los arquitectos Tod Williams y Billie Tsien, incluye piezas de renombrados artistas como Jenny Holzer y Theaster Gates. Pero también incluye una cancha de baloncesto, un parque de juegos y una biblioteca, abiertos al público. "No podemos esperar que este lugar cobre vida", expresó Michelle Obama en la ceremonia que puso la primera piedra.

El museo de granito de ocho pisos está diseñado para representar cuatro manos uniéndose. Incluirá artefactos y recuerdos de los dos períodos presidenciales de Obama, así como una reproducción en tamaño real de la oficina oval y los vestidos de la primera dama.

Un salón con vista la cielo en el último piso ofrece un panorama amplio del vecindario y el aledaño lago Michigan. También hay un vitral de 25 metros y una escultura acuática de la arquitecta Maya Lin. El edificio está adornado con las palabras "Ustedes son Estados Unidos", del discurso que Obama dio en Selma, Alabama, en el 50 aniversario de las marchas de los derechos civiles del Domingo Sangriento. El campus de US$700 millones está programado para abrir en junio.

También en Chicago: A una pocas cuadras, el Museo Griffin de Ciencia e Industria inaugurará una nueva exposición permanente, Potenciando el Futuro, que usa despliegues interactivos para explorar el papel de la energía en la vida moderna.

Kanal-Pompidou, Bruselas

Getty Images El museo reusó una antigua fábrica de los años 1930.

Una antigua planta de autoensamblaje de la Citroen se convertirá en el más nuevo frente de arte moderno y contemporáneo de Europa: Kanal-Pompidou. El complejo de 40.000 m2 abrirá con 10 exposiciones, incluyendo 350 obras de artistas incluyendo Henri Matisse, Pablo Picasso y Piet Mondrian prestadas del original Centro Pompidou en París, que está cerrado hasta 2030 por renovaciones.

El edificio es un ejemplo excelente del reúso adaptable de construcciones viejas, una práctica elogiada por Betsky, quien lo admira como un ejemplo de Art Deco industrial. "Es una estructura que parte de un gran edificio".

Betsky dice que las imágenes ha visto de la reinvención de la fábrica de cinco pisos de los años 1930 se ven prometedoras. "Va a ser un espacio muy iluminado y aireado que realmente le hará honor al legado del edificio", expresó. "La Revolución Industrial nos dejó estos grandes monumentos, equivalentes a nuestras catedrales y castillos".

El museo, que está programado a abrir en noviembre, es parte de un planeado distrito cultural, e incluirá un parque de juego, biblioteca pública, pastelería y terraza restaurante. Otras exposiciones abordarán la explotación colonial de mujeres africanas, con una zona para presentaciones y amplios espacios industriales para obras de arte monumentales.

También nuevo en Bélgica: el fabuloso pueblo medieval de Brujas es sede de Brusk, un enorme y destellante salón de exposición de cristal que se inaugurará con un show inmersivo de esculturas producidas por IA.

Centro de Civilización Islámica, Tashkent

Getty Images

En una época el núcleo de la Ruta de Seda y centro de conocimiento, Tashkent busca colocarse en el mapa otra vez este año con la muy anticipada inauguración de un gran complejo cultural conocido como el Centro de Civilización Islámica. El mismo edificio es impactante, coronado con un monumental domo de mosaico turquesa que domina la vista de la ciudad.

Ubicado en el corazón de la ciudad capital, el museo se centra en el Corredor del Corán, que se espera despliegue el famoso Corán de Utman, uno de los ejemplos más antiguos del texto sagrado en existencia e incluido en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. La colección del centro también tiene más de 2.000 manuscritos y artículos históricos, muchos recuperados por el país en años recientes que fueron adquiridos en casas de subastas y ventas.

Una zona de educación incluirá exposiciones realzadas por realidad virtual e inteligencia artificial destacando la historia de Uzbekistán desde el período preislámico hasta el presente. Una sección permite a los visitantes conversar con académicos y expertos historiadores vía los llamados "retratos vivientes". Otras partes del centro cuentan con una biblioteca de 200.000 volúmenes, el primer museo del país dedicado a los niños, talleres artesanales y un laboratorio de restauración.

"El centro ya se está colocando como un imán para turistas y académicos por igual", afirmó S Frederick Starr, autor del libro "La Ilustración perdida: la edad de oro de Asia Central" que ha sido traducido a 24 idiomas. Starr asegura que el complejo introducirá a los visitantes a la "floreciente actividad intelectual y artística [que surgió en esta región] hace un milenio".

También en Tashkent: el Centro de Artes Contemporáneas, uno de los primeros museos a gran escala dedicado al arte moderno en Asia Central. Se encuentra en un edificio industrial de 1912 que originalmente fue una estación de diésel y terminal de tranvías.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC