Más del 70% de los votantes tiene "ninguna" o "poca confianza" en que el gobierno va en la dirección correcta

Más del 70% de los votantes dice tener ninguna o poca confianza en que el gobierno va en la dirección correcta, en tanto que la oposición también recoge un saldo negativo incluso entre sus propios votantes, según la última encuesta de El Observador, de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Universidad de la República, y del profesor adjunto del Instituto de Estadística (Iesta) Juan Pablo Ferreira

Los datos muestran un importante escepticismo entre los votantes uruguayos, tanto que el mismo sondeo señala que un 20% de los consultados cree que en 2029 va a aparecer una opción política alternativa que va a plantársele a los bloques del Frente Amplio y de la Coalición Republicana.

“En Uruguay los votantes de los partidos tradicionales (tanto los que componen la Coalición Republicana como el Frente Amplio) no esperan grandes cambios en la política pública ni existe una gran polarización programática ”, explicó el doctor en Ciencia Política Fabricio Carneiro, uno de los coordinadores de la UMAD.

El sondeo reveló que ante la pregunta "¿cuánta confianza tiene en que el gobierno va en la dirección correcta?" un 55,2% respondió "ninguna", un 14,8% "poca", un 9,1% "algo" y un 20,5% "mucha". La desconfianza también es importante si se mide solamente a los votantes del Frente Amplio. Allí un 42% respondió "mucha", un 17% "algo", un 13% "poca" y una 25,8% "ninguna".

A la Coalición Republicana (CR) no le fue mejor en el balance. Ante la pregunta "¿cómo evalúa el primer año de la oposición?" un 29% respondió "muy malo", un 28% "malo", un 25% "ni bueno ni malo", y un 13% "bueno". Entre los votantes de la CR un 26% respondió "muy malo", un 24% "malo", un 30% "ni bueno ni malo" y un 14% "bueno". La opción "muy bueno" no recogió adhesiones.

¿Cómo se hizo la encuesta?

El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el profesor adjunto del Instituto de Estadística (Udelar) Juan Pablo Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo puntual fueron encuestados 4.868 voluntarios entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2026.

Parte del procesamiento contó con la colaboración del politólogo y maestrando en Economía Aplicada Juan Ignacio Pintos.

A continuación los detalles metodológicos: