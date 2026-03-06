Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / EE.UU.

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es "algo temporal"

"A nosotros nos genera una gran preocupación, no nos gusta la situación y estamos trabajando para revertirlo", dijo el embajador uruguayo Daniel Castillos

6 de marzo 2026 - 7:22hs
visaestadosunidos (1)

El embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos, habló sobre la inclusión del país en la lista de 75 naciones cuya ciudadanía está suspendida para tramitar visas de inmigrante. En su declaración, Castillos explicó que, según las autoridades estadounidenses, esta medida es “provisional, no una suspensión ni eliminación” y “es revisable”.

“No es algo que sea permanente, es que esto es algo temporal y esperan que se solucione en un lapso razonable, que no se puede estimar porque no depende de nosotros”, comentó el diplomático en una entrevista realizada por Telemundo (Canal 12) en Washington DC.

A pesar de que la suspensión afecta solo entre 80 y 100 uruguayos, de un total de 30.000 que han solicitado otro tipo de visas en el consulado estadounidense en Montevideo, Castillos subrayó que “es un número chico, pero a nosotros nos genera una gran preocupación; no nos gusta la situación y estamos trabajando para revertirlo”.

Sobre la situación de los uruguayos en EE. UU. que podrían haber sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el embajador aseguró que están al tanto de algunos casos. “Nuestros consulados son informados por las autoridades locales cuando algún compatriota ha sido detenido y tratan de ponerse en contacto con los afectados para interiorizarse de su situación, asegurarse que estén en condiciones mínimamente adecuadas, además de informar a sus familias a través de nuestra cancillería cuando se producen deportaciones”, explicó.

Según la red de consulados de Uruguay en EE. UU., se estima que unos 70 uruguayos fueron deportados en 2025 debido a su situación irregular o por la comisión de delitos.

Los aranceles de Trump

En otro tema, el embajador Castillos abordó el impacto de los aranceles aplicados a las importaciones uruguayas en Estados Unidos. Actualmente, las exportaciones de Uruguay enfrentan un arancel del 10% debido a las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, lo que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de EE. UU.

Castillos señaló que se realiza un monitoreo constante de la situación y su impacto en el sector exportador de Uruguay. A pesar de que algunos sectores clave, como la carne y la celulosa, no se verán afectados por este arancel, otros sectores, como los cítricos (mandarinas y limones), miel y dispositivos médicos, sí sufrirán las consecuencias.

El embajador también se refirió al interés de Estados Unidos por la reciente visita del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, a China. Según Castillos, el Departamento de Estado de EE. UU. hizo consultas sobre el viaje, aunque el diplomático aclaró que “no hubo preguntas concretas, puntuales, sobre aspectos específicos, sino simplemente el intercambio de información y el interés de conocer en profundidad lo que es la visita de un mandatario a un país de la importancia como China”.

En su entrevista, Castillos destacó que Uruguay aplica una “política internacional universalista” y subrayó que para el país “todos los socios son realmente importantes”.

Por último, Castillos también destacó la importancia estratégica de la relación con Estados Unidos, principal cliente de Uruguay en los rubros de tecnología y software, sectores que en 2025 exportaron 1.800 millones de dólares. Además, se refirió al anuncio de inversiones estadounidenses en Uruguay, mencionando empresas como Microsoft, Google y Hif.

El consignado medio aclaró que la entrevista fue realizada el 24 de febrero de 2026, previo a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Temas:

Uruguay visas embajador Estados Unidos

