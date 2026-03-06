Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La muy buena noticia que recibió Jeremía Recoba luego de la rotura de los ligamentos cruzados en su rodilla derecha

El exdelantero de Nacional recibió una alegría de cara al futuro en Las Palmas, en la Segunda división de España

6 de marzo 2026 - 13:45hs
Jeremía Recoba&nbsp;

Jeremía Recoba 

FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

El exdelantero de Nacional, Jeremía Recoba, recibió una muy buena noticia en las últimas horas luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha defendiendo a Las Palmas de la Segunda división española y es que ya comenzó a correr con el plantel.

Jeremía Recoba se apronta de a poco

A menos de un mes de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Según informan diversos medios en España, en las últimas horas el delantero comenzó a correr junto a sus compañeros de Las Palmas en otro adelanto de su evolución.

Los mismos indican que seguramente Jeremía Recoba pueda realizar sin problemas la pretemporada que viene con el club, a partir del mes de agosto.

Jeremía Recoba Las Palmas España

