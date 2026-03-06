El exdelantero de Nacional, Jeremía Recoba, recibió una muy buena noticia en las últimas horas luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha defendiendo a Las Palmas de la Segunda división española y es que ya comenzó a correr con el plantel.
La muy buena noticia que recibió Jeremía Recoba luego de la rotura de los ligamentos cruzados en su rodilla derecha
El exdelantero de Nacional recibió una alegría de cara al futuro en Las Palmas, en la Segunda división de España