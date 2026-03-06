La muy buena noticia que recibió Jeremía Recoba luego de la rotura de los ligamentos cruzados en su rodilla derecha

El exdelantero de Nacional, Jeremía Recoba , recibió una muy buena noticia en las últimas horas luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha defendiendo a Las Palmas de la Segunda división española y es que ya comenzó a correr con el plantel.

Como informó Referí, la operación del futbolista fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

El extremo, hijo del Chino Recoba, había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

Jeremía Recoba se apronta de a poco

A menos de un mes de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Según informan diversos medios en España, en las últimas horas el delantero comenzó a correr junto a sus compañeros de Las Palmas en otro adelanto de su evolución.

Los mismos indican que seguramente Jeremía Recoba pueda realizar sin problemas la pretemporada que viene con el club, a partir del mes de agosto.