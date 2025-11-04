La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia

Jeremía Recoba fue dado de alta en la clínica que se encontraba en España luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que tendrá una recuperación de seis a ocho meses para volver a defender a Las Palmas de la Segunda división de ese país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó el pasado martes Referí, la operación del exfutbolista de Nacional fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

El extremo, hijo del Chino Recoba, había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Jeremía Recoba recibió la semana pasada la visita de su mamá, Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, quien viajó directamente desde Montevideo a España y ni bien arribó al aeropuerto, se trasladó hacia la clínica para ver a su hijo que recién había sido operado.

TORNEO CLAUSURA Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura: Nacional y Peñarol jugarán a la misma hora con la Tabla Anual en juego y los dos van a canchas chicas

FÚTBOL La polémica que se generó con una reacción de Washington Aguerre con un gesto y un insulto a la hinchada de su equipo, Independiente Medellín; mirá el video

Lo saludó con un beso mientras se encontraba en la cama, y también mostró un mensaje: "El camino a la recuperación también es parte del éxito. Vos podés".

A su vez, en la foto que compartió con Jeremía, escribió: "Bravo amore , a seguir @jererecoba10 cueste los que cueste…… Siempre hacia adelante insistir, persistir, resistir y nunca desistir".

Este martes, la propia Lorena Perrone mostró una foto con Jeremía Recoba.

Allí escribió: "Primer turno de fisioterapia", y los dos se mostraron con otro talante, ya mucho más felices de haber salido de la clínica y de comenzar la recuperación de esa rodilla.