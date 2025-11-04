Dólar
ESPAÑA

La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

Su papá, el Chino Recoba, sigue todo atentamente desde Montevideo

4 de noviembre 2025 - 12:43hs
Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia

Jeremía Recoba fue dado de alta en la clínica que se encontraba en España luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que tendrá una recuperación de seis a ocho meses para volver a defender a Las Palmas de la Segunda división de ese país.

Lo saludó con un beso mientras se encontraba en la cama, y también mostró un mensaje: "El camino a la recuperación también es parte del éxito. Vos podés".

A su vez, en la foto que compartió con Jeremía, escribió: "Bravo amore , a seguir @jererecoba10 cueste los que cueste…… Siempre hacia adelante insistir, persistir, resistir y nunca desistir".

Este martes, la propia Lorena Perrone mostró una foto con Jeremía Recoba.

Allí escribió: "Primer turno de fisioterapia", y los dos se mostraron con otro talante, ya mucho más felices de haber salido de la clínica y de comenzar la recuperación de esa rodilla.

