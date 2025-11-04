Gastón Tealdi, tras ser declarado persona no grata en Rampla Juniors: "Hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley"

Gastón Tealdi , presidente de la sociedad anónima deportiva ( SAD ) al frente de Rampla Juniors , dijo a Referí que "hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley" , luego de que la asamblea de socios del club lo declarara persona no grata y disolviera el vínculo de la institución con la SAD.

El dirigente afirmó que desde la sociedad (Soriano SAD), encabezada por el inversor estadounidense Foster Gillett , no recibieron ninguna notificación sobre la decisión de la asamblea, y lamentó que se enteró de la resolución de los socios a través de las redes sociales.

Tealdi entiende que la decisión fue impulsada por un grupo de socios que busca "dejar pegado a Ignacio Alonso (presidente de la AUF)" a él y al club, que descendió a la Primera División Amateur por primera vez en su historia, con una clara motivación "política", y cree que este grupo busca que Rampla termine como El Tanque Sisley , que dejó de competir en primera en 2017.

Durante la asamblea, varios socios repartieron durante la reunión dólares falsos con la cara de Ignacio Alonso , presidente de la AUF y expresidente de Rampla que hizo el nexo entre la SAD y el club, así como del estadounidense Foster Gillett y de Gastón Tealdi. También llevaron billetes de pesos con la cara de Gabriel Kouyoumdjian , presidente de la asociación civil del picapiedra.

Tealdi entiende que los hinchas "podrían haber esperado" a que la SAD pagara las deudas que tenía que abonar Rampla antes de fin de año, de alrededor de US$ 1.000.000.

"Estaba hablando (con la SAD) para pagar las obligaciones. Hasta el momento pusieron más de dos millones de dólares, 150.000 a principios de año para que el club pudiera competir, iba a descender administrativamente", expresó el dirigente.

La asamblea rescindió su vínculo con la SAD tras haber intimado a la sociedad a pagar las deudas que mantenía hace 60 días, pero el grupo no cumplió. Pasado ese plazo, el acuerdo entre el club y la empresa avalaba a los socios a disolver el vínculo, lo que se concretó este lunes.

Sin embargo, Tealdi explicó que esa intimación fue por una deuda con un extrabajador que reclama US$ 100.000, pero desde la SAD entienden que están obligados a pagar US$ 45.000, por lo que estaban intentando negociar con este exfuncionario.

Para el dirigente la sociedad anónima no tuvo "ningún incumplimiento". Este martes se reunirá la directiva, que evaluará su respuesta a la decisión de la asamblea. "Si hay un pedido de rescisión nos vamos a defender", adelantó Tealdi, que no descarta que la SAD tome acciones legales en un futuro.

La respuesta de Tealdi a los motivos presentados por la asamblea de Rampla para declararlo persona no grata

Pablo Bentancur, vocero de la asamblea, dijo al programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes que se trató de una instancia "triste", ya que es la primera asamblea del club "en el amateurismo", pero valoró que vio a los socios "más activos que nunca y queriendo sacar el club adelante".

Consultado sobre la declaración de Tealdi como persona no grata en el club, Bentancur explicó que esta decisión fue por la "falta de respeto continua" del dirigente a los hinchas de Rampla. Recordó que el presidente de la SAD les dijo que no podían "opinar del club" y llegó a calificarlos de "cinco gatos locos".

Tealdi negó que se haya expresado en contra de la hinchada picapiedra, a la que destacó como "familiar, trabajadora, humilde", y uno de los motivos para seguir al frente de la SAD. "Sí hablé contra siete, ocho hinchas, que en realidad no son hinchas. Son los que tiran bengalas, piedras y hasta han suspendido partidos", remarcó.

También desmintió que alguien haya dicho que no se podía opinar del club, ya que "cada uno puede opinar lo que quiera", y en ese sentido apuntó directamente contra Bentancur, al recordar que ese socio "está en la lista negra por tirarle una caja de bengalas a Lucero Álvarez", golero de Rampla.