Valores internacionales de los productos lácteos con una racha adversa que llegó a tres meses

Lácteos: precios, en varios casos, bajan a niveles que generan alarma en el sector agroindustrial lechero.

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 4 una nueva caída , con base en lo sucedido en la licitación inicial de noviembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Se trata de una sexta baja consecutiva para el caso del valor medio tomando a todos los productos y eso, como se indicó en informes previos de El Observador, acentúa la preocupación.

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se sigue distanciando de los US$ 4.000 por tonelada, está casi más cerca incluso de los US$ 3.500, debido a un ajuste mayor al del 21 de octubre, en esta instancia de 2,4%.

Para ubicar una suba hay que irse tres meses atrás, al martes 5 de agosto .

Valores de referencia en lácteos en 2025

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

+ 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)

- 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)

- 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)

- 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)

- 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)

+ 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)

+ 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)

+ 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)

0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)

- 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)

- 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)

+ 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)

+ 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)

- 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

En 2025 hubo ya 21 subastas con siete registros en suba, 13 en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 4 una referencia con una baja de 2,7% quedando así el valor en US$ 3.503 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (sin cambios quedó en US$ 2.559) y manteca (- 4,3% y US$ 6.371).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el aumento más notorio se produjo en el producto mozzarella y la baja más fuerte fue en cheddar.

En esta subasta participaron 146 postores que adquirieron 39.508 miles de toneladas, un 2,7% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 392, será la segunda del mes noviembre y se desarrollará el martes 18.