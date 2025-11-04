ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Una mujer denunció que durante el gobierno pasado ingresó en reiteradas oportunidades al despacho del entonces vicepresidente de ASSE , Marcelo Sosa, para tener relaciones sexuales con su secretario, que en ese momento era su pareja.

El caso -del que dio cuenta en primera instancia el periodista Eduardo Preve- está siendo analizado por el área jurídica del prestador público de salud , según supo El Observador.

El citado periodista difundió tres fotos de los encuentros. En una de ellas -fechada en la noche del 24 de agosto de 2023-, se ve a la denunciante en ropa interior en un sillón del despacho del vicepresidente. En las otras se reconoce parte del mobiliario de la oficina.

Marcelo Sosa, el exjerarca, reconoció que se trata de la que era su oficina en entrevista con radio Carve.

"Estoy absolutamente sorprendido, no tenía ni idea de esa situación. Es lamentable, alguien de mi confianza, que trabaja en mi oficina, utiliza esa confianza para este tipo de cosas. Que ASSE investigue lo que tenga que investigar, que vaya para adelante y se tomen las medidas que se tengan que tomar", dijo.

Además, Sosa adelantó que el secretario presentará este martes una nota ante ASSE "asumiendo su responsabilidad y pidiendo disculpas".