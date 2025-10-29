Lustemberg espera el informe de la Jutep para definir la continuidad de Danza: la ministra será interpelada

La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg , quien será interpelada por la continuidad de Álvaro Danza al frente de ASSE , dijo que está a la espera del informe de la Jutep para definir la continuidad del presidente de la prestadora de salud del Estado.

Además de ser presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Danza también ejerce como médico en varias mutualistas privadas y tiene superposición de horarios como docente en la Universidad de la República. Por este motivo, la oposición interpelará a la ministra quien continúa respaldando al jerarca en el cargo , a la vez está a la espera del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"Lo acabamos de decir en la comisión, ratificamos la permanencia del doctor Danza como presidente de ASSE ", dijo Lustemberg en rueda de prensa tras su comparecencia a la Comisión de Presupuesto del Senado.

"Tenemos un informe del Dr. Delpiazzo y otros informes, que avalan que no hay incompatibilidad ni inhibiciones desde el punto de vista constitucional", recordó la ministra.

"De lo que estamos clarísimos es que la Jutep es el órgano que tenemos los funcionarios del Estado en el cual se evalúa la transparencia que tienen que tener estos procesos, entonces lo estamos esperando para tomar la mejor decisión en conjunto con el Dr. Danza", agregó Lustemberg.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ya había declarado el martes que el gobierno está a la espera del informe de la Jutep para "tomar la decisión que tenga que tomar" con respecto a este asunto.

La ministra dijo este miércoles que el gobierno asumió "la responsabilidad" de "esperar el informe de la Jutep para tomar en conjunto con el presidente de la República y el Dr. Danza la mejor decisión".

También este miércoles, la oposición anunció que interpelará a la ministra de Salud Pública tras no pedirle la renuncia a Danza. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, quien también estuvo presente en el anuncio de interpelación, afirmó que lo que diga el informe de la Jutep "es absolutamente indiferente" a la decisión de la oposición de interpelar a la ministra.

Esta instancia todavía no tiene fecha, pero si se conoció que estará a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo. La ministra confirmó que sí concurrirá. "A nosotros nos hubiera gustado que nos convocaran, como hemos venido muchas veces, a la Comisión de Salud de ambas cámaras. Pero soy muy respetuosa de las decisiones que toma el ámbito legislativo", agregó Lustemberg.

La jerarca, por otra parte, destacó los casi siete meses de gestión de Danza en ASSE. "Ha generado una gestión que ustedes pueden verificar: el acceso a los medicamentos y ha mejorado los tiempos de espera", argumentó. Además recordó la formación del médico hoy presidente de la prestadora estatal de salud.