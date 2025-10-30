Dólar
/ Nacional / MEGAOPERATIVO

La Policía realizó 18 allanamientos en Aires Puros: hay 19 detenidos e incautaciones de armas, dinero y drogas

Según el Ministerio del Interior, 11 de los 18 allanamientos fueron exitosos

30 de octubre 2025 - 7:49hs

La Policía de Montevideo realizó un operativo antidrogas en la zona de Aires Puros que terminó con un saldo de 19 detenidos y la incautación de drogas, armas, vehículos y dinero, informó el Ministerio del Interior.

El operativo, llevado a cabo este miércoles, involucró 18 allanamientos simultáneos realizados por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (D.G.R.T.I.D.), con un enfoque particular en los barrios de Joanicó y 40 Semanas, cercanos a la avenida Propios y la costa del Arroyo Miguelete. Según la cartera, 11 de los allanamientos fueron exitosos.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 06.21.17

Durante el procedimiento se arrestó a 19 personas, siete de las cuales contaban con órdenes de detención previas. Entre los detenidos se encontraba un menor requerido por otra causa y un adulto por desacato. Ambos fueron trasladados a la seccional correspondiente.

Además, se incautaron diversas sustancias, entre ellas 2.57 kg de pasta base de cocaína y 292 gramos de cannabis, así como 15 plantas de marihuana. También se encontraron 2 armas de fuego, 2 réplicas de pistolas de aire comprimido, 26 cartuchos y municiones. Se confiscó, además, dinero en efectivo por un total de $142.919 pesos uruguayos y USD 339, junto con tres automóviles, una moto robada y 23 teléfonos celulares.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes del 2do Turno, mientras se realizaron pericias en los celulares y las armas. En el operativo participaron efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el Departamento de Brigada Antidrogas, la Dirección Nacional de Guardia Republicana (D.N.G.R.), y otras unidades de la Dirección de Información y Policía Nacional (DIPN).

