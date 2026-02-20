Disputa por zona de cuidacoches en Pocitos: un hombre en situación de calle terminó apuñalado en Rivera y Obligado

Un hombre en situación de calle de 41 años fue herido en el brazo con un cuchillo tras una discusión con otro hombre por la disputa de la zona de cuidacoches en el barrio de Pocitos , durante la tarde del jueves.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce entre Avenida Rivera y Obligado , lugar donde la Policía encontró a la víctima herida en el brazo derecho y lo trasladó hasta el Hospital de Clínicas . En el centro de salud, se reportó que la herida no revestía gravedad .

La víctima, quien tiene antecedentes penales , contó a las autoridades que fue lastimado en el hombro luego de una discusión por la zona en la que operan los cuidacoches. El agresor sacó el cuchillo desde dentro de su ropa , según el relato de quien fue hospitalizado.

La Fiscalía de de Flagrancia de 16º Turno solamente se dio por enterada del caso, "debido a que la víctima no desea instancia sobre los hechos ", informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Tiroteo entre policías y delincuentes en barrio Peñarol terminó con un detenido y cuatro prófugos

Policía Foto: Gastón Britos / FocoUy

Durante la madrugada de este viernes, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo en en barrio Peñarol, fueron atacados a disparos por cinco hombres.

Según la información oficial, al arribar al lugar los funcionarios observaron a los cinco individuos, quienes “sin mediar palabras comenzaron a realizar disparos de arma de fuego” contra los policías. Ante la agresión, los tres efectivos actuantes repelieron el ataque con sus armas de reglamento.

Tras el intercambio de disparos, los cinco autores ingresaron a una vivienda ubicada en el lugar, dondesegún informó Subrayado (Canal 10) funciona una boca de venta de drogas. Minutos después, salió del domicilio uno de los involucrados, un hombre de 45 años, que presentaba una herida de arma de fuego. El individuo fue detenido y trasladado para su atención médica.

Posteriormente se hizo presente la propietaria de la vivienda, quien autorizó el ingreso del personal policial. En la inspección realizada, los funcionarios constataron que los otros cuatro hombres se habían dado a la fuga. En el lugar fueron incautadas prendas de vestir descartadas por los sospechosos. La investigación continúa para dar con el paradero de los otros involucrados.