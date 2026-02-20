"Graves hechos de violencia": Federación Uruguaya de Basketball repudió los incidentes de hinchas de Unión Atlética en sede de Malvín y pidió "urgente intervención" de autoridades

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) repudió los “graves hechos de violencia” ocurridos en las últimas horas en la sede de Malvín, donde un grupo de hinchas de Unión Atlética llegó y realizó ataques a jugadores y allegados de los playeros que se encontraban en ese lugar tras el triunfo en el clásico que enfrentó a ambos equipos este jueves en el Palacio Peñarol.

Las imágenes de los incidentes se viralizaron en las redes sociales con videos en el que se puede ver como lanzaron proyectiles a quienes se encontraban en la vereda del predio, en las mesas de un restaurante que funciona en el club.

Además, hubo destrozos de autos, enfrentamientos y también se reportó la presencia de armas blancas.

Este viernes, la FUBB emitió un comunicado en el que exige la “urgente intervención” de autoridades .

“Ante los graves hechos de violencia registrados en el día de ayer por parciales identificados con el Club Unión Atlética y acaecidos en las inmediaciones de la sede social del Club Malvín, la Federación Uruguaya de Basketball expresa su más enérgico repudio y condena a los hechos suscitados”, dice la nota.

“Este tipo de conductas resultan absolutamente incompatibles con los valores que promueve el deporte y, en particular, con los principios de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el básquetbol uruguayo”, agregó la FUBB.

Además, solicitan “la urgente intervención del Ministerio del Interior y en particular, de la Dirección General de Seguridad en el Deporte”.

Desde la FUBB también se comprometieron a “ofrecer al citado Ministerio, así como a la justicia competente y a los propios damnificados, el mayor grado de información y colaboración posible a efectos de identificar a los responsables”.

Y exigen que “se apliquen las penas que correspondan con la mayor firmeza y celeridad posible”.

“La violencia no tiene lugar en el deporte. El básquetbol uruguayo debe ser un espacio de encuentro, integración y ejemplo para toda la sociedad”, agrega la nota firmada por el Comité Ejecutivo de la FUBB.