Básquetbol

Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín, donde jugadores y familiares celebraban el triunfo tras el clásico en el Palacio Peñarol; hubo lesionados y destrozos

“Si no hay heridos o muertos es por pura suerte”, señaló la periodista Daiana Abracinskas

20 de febrero 2026 - 7:38hs

Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín 

Un nuevo hecho de violencia se dio en el básquetbol uruguayo en la noche del jueves para viernes, cuando hinchas de Unión Atlética fueron hasta la sede de Malvín luego del clásico disputado en el Palacio Peñarol con triunfo de los playeros por 79-73.

Con ese resultado, Malvín se aseguró la clasificación a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Tras el partido, jugadores, familiares allegados del equipo playero se dirigieron a su sede ubicada en la Avenida Legrand para celebrar el triunfo, cuando un grupo de hinchas de Unión Atlética llegó hasta el lugar.

Según informaciones primarias y videos que circularon en las redes, los parciales de la UA, varios con los rostros cubiertos, lanzaron proyectiles y botellas contra el sector gastronómico de la sede que tiene mesas en la vereda, y donde estaban los locales.

También se denunció que hubo armas blancas.

Además, hubo destrozos en vehículos en los alrededores de la plaza Federico Chopin ubicada frente a la sede de Malvín, por donde llegaron los hinchas de Unión Atlética.

“Media hora demoró en llegar la Policía. Autos rotos y lesionados leves. El 911 que no atendía. Familias y niños acorralados. La negligencia del @Minterioruy fue total. Así termina un partido de Basquetbol en Uruguay entre Malvin y Unión Atlética”, señaló la periodista y abogada Daiana Abarcinskas.

Además, comentó: “Estamos totalmente perdidos como sociedad. Que un partido de Basquetbol lleve a una batalla campal, a gente con máscaras, cuchillos y botellas que vuelan. Lo que pasó hoy en Malvín no puede pasar desapercibido, no puede pasar más. Si no hay heridos o muertos es por pura suerte”.

